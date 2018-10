Marcha para pedir imputación del clan Zacarías e intervención de comuna

Así también, señalaron que no permitirán la verificación de la comuna por parte del Tribunal de Cuentas, que debe iniciar esta semana, debido a que no confían en el fiscal Jorge Salinas Garcete, a quien los concejales municipales de la oposición intentaron recusar este jueves, pero no consiguieron los votos necesarios durante la sesión ordinaria de la Junta Municipal.

Los ediles y ciudadanos piden que la verificación de los inmuebles, rodados, recursos humanos, asistencia social, obras en ejecución e inversiones y transferencias hechas por la actual administración sea realizada por la Contraloría General de la República (CGR), luego de que se consiga el acuerdo en la Cámara de Diputados para el pedido de intervención.

manifestación contra zacarías Los manifestantes llegaron hasta inmediaciones de la Municipalidad de Ciudad del Este para exigir la pronta intervención. Dardo Ramírez

Del encuentro participaron representantes locales del movimiento Colorado Añetete, Cruzada Nacional y del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), como también concejales municipales y departamentales.

Asimismo, un grupo de simpatizantes de los políticos esteños permanece en la Plaza de la Paz, ubicada casi frente a la comuna de Ciudad del Este.

El senador de Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas, expresó que está seguro de que se formulará imputación contra su colega Zacarías Irún y que "siete millones" de personas piensan igual.

El senador Zacarías y su familia se encuentran investigados en el marco de una denuncia por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

