Efraín Alegre alerta de proyecto totalitario para constituyente y califica de mafioso al Estado

En el marco de la celebración por los 129 años de la gesta liberal del 18 de octubre de 1891, el titular del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, calificó de mafioso al Estado y alertó sobre un proyecto totalitario para una constituyente que tiene al actual titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, y al ex presidente Horacio Cartes alineados y unidos para dicho fin.

En ese sentido, dijo que la muestra más clara fue la suspensión por 60 días de la diputada Celeste Amarilla, impuesta por ambas bancadas del Partido Colorado, “por contar cómo funciona la mafia, todos sabemos que es así y nadie duda de eso, pero la mafia no permite que se diga”.

“Hoy la mafia de Horacio Cartes se ha apoderado de las instituciones democráticas del Paraguay, les guste o no les guste que se le diga con nombre y apellido, es una realidad, le vamos a decir a las cosas por su nombre”, manifestó Alegre.

A su vez, el titular del PLRA dijo que no se sabe si hay alguien que dude que la mafia controla la Fiscalía y que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, es una operadora de la mafia, ni siquiera del Partido Colorado, porque considera que la nucleación política fue tomada por un grupo de mafiosos.

Las declaraciones contra Quiñónez guardan relación con la muerte del joven Rodrigo Quintana, en el marco de los hechos violentos registrados entre la noche del 31 de marzo y madrugada del 1 de abril de 2017, cuando en el Senado se estaba tratando un proyecto de enmienda constitucional para insertar la figura de la reelección, apoyada por el ex presidente Horacio Cartes y el Frente Guasu, además de un grupo de liberales llanistas.

En ese sentido, aseveró que no se puede explicar que en la causa donde policías atropellaron el PLRA y mataron a Quintana no haya ni un solo preso y que Cartes y su gerente José Ortiz no estén investigados, sino por el contrario, protegidos por la Fiscalía.

De igual manera, señaló que los organismos internacionales dicen que el Poder Judicial en Paraguay es manejado por los narcos, lavadores de dinero y corruptos y que el país se encuentra entre los peores lugares de América Latina, disputando con Venezuela y Nicaragua.

“Se viene la próxima constituyente para otra enmienda y nos dicen que todo está bien, estamos preparados y vamos a enfrentarlos en todos los escenarios, en la Fiscalía, en la Justicia, en la calle, en todos los escenarios y que sepan que nosotros no vamos a negociar con la mafia y la corrupción”, ratificó.

El liberal adelantó que desde la cárcel también los va enfrentar, atendiendo a que el martes debe realizarse una audiencia de imposición de medidas cautelares en su contra por producción de documentos no auténticos y producción de documentos públicos de contenido falso y que no aceptará medidas alternativas a la prisión, como muestra de que se trata de una causa ”montada, injusta y contra la ley”.

Entre otras cosas, contó que hay personas que dicen que tanto los liberales como los colorados son iguales, por lo que se diferenció recordando que fueron liberales los torturados y lanzados de aviones al resistir a la dictadura de Alfredo Stroessner.

“Los que resistimos y enfrentamos a la dictadura somos iguales los presos, los torturados, somos los mismos que los asesinos, los traidores que entregaron Itaipú, los que acordaron el acuerdo Cartes-Macri, pero qué atrevimiento, los que denunciamos la corrupción miserable somos iguales a los corruptos”, remarcó.

Sobre el punto, mencionó a los ex presidentes liberales Eligio Ayala y Eusebio Ayala, quienes prepararon al país para la Guerra del Chaco contra Bolivia y se destacaron por sus gestiones de gobierno al pagar la deuda pública internacional años antes del estallido armado y también por lograr la victoria en la contienda.

“Y no solamente eso, lo más importante: sin robar un solo peso del erario que estaba todo destinado a la defensa de la soberanía del Paraguay. Esa es la diferencia entre los que administran la pandemia, digo yo cómo se parecen, dirán que son iguales los Eligio y Eusebio Ayala que Cartes y Mario Abdo, hay que ser atrevido”, sentenció.

El opositor recalcó que si se pretende igualar a todos, lo que se está haciendo es consolidar la mafia, la corrupción y el crimen con la perversidad y que de esa manera fue que llevaron al poder a Horacio Cartes, con superencuestas compradas y minimizando su vinculación al narcotráfico y la evasión de divisas.

“Él era un empresario exitoso, que fue presidente, en realidad no fue presidente, no podíamos esperar un estadista, un capo mafioso al frente del país”, añadió.

Secuestro de Óscar Denis

Alegre explicó que el 18 de octubre es una fecha importante y que no se puede festejar plenamente porque un gran liberal, quien compartió muchos festejos, el ex vicepresidente de la República Óscar Denis, se encuentra secuestrado.

“40 días del secuestro de Óscar Denis, ninguna preocupación del Gobierno, no pasó nada, todo continúa, el ministro del Interior paseándose por Paraguay haciendo chistes, la Fuerza de Tarea Conjunta sigue consumiendo los millones y millones de dólares de los paraguayos para ir a molestar a la población del Norte, en las rutas y en la ciudad, y el EPP dueño y señor del monte”, lamentó.

Alegre ironizó al agregar que la FTC y el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) no se van a encontrar, porque unos se encuentran en la ciudad y otros en el bosque.