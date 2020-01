“Nosotros consideramos la corrupción como la principal causante de esto (…) El túnel no se hace en un solo día y no puede ser que todo el personal no haya visto esa cantidad de arena. Todo el personal debió estar involucrado, no solo aquellos que estaban de guardia”, afirmó en conferencia de prensa la secretaria de Estado.

Cecilia Pérez aseguró que aquellos funcionarios penitenciarios que salen a favor de los integrantes del crimen organizado son parte de él, al ser cómplices.

Para la ministra de Justicia queda claro que la fuga de los integrantes del grupo criminal fue facilitada por la corrupción del personal penitenciario. Autoridades creen que la fuga se dio durante varios días y por grupos.

Incluso, algunos de ellos tuvieron tiempo para llevarse hasta sus electrodomésticos.

tunel de presos PJC.mp4 Vídeo: Gentileza.

Una requisa realizada hace un mes

Pérez recordó que en la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero (PCC) se tuvo una requisa con funcionarios que viajaron desde Asunción. Sin embargo, estos no habrían informado sobre la existencia de heladeras, plasmas, electrodomésticos varios y otras comodidades en las celdas de los reclusos que ahora se fugaron.

“El presidente de la República, Mario Abdo Benitez, también dispuso que el personal penitenciario que viajó para la requisa sea investigado”, dijo. Además, justificó este tipo de operativos debido a que hubo varias filtraciones cuando iban a realizar requisas con colaboración de trabajadores locales.

Empezar de cero

En otro momento, la ministra de Justicia señaló que el sistema penitenciario del país debe empezar de cero y sostuvo que el objetivo de construir nuevas cárceles en el país es refundar la institución.

“Siempre dijimos que se necesita una reforma de manera urgente y para ello debemos empezar de cero en las nuevas cárceles. Estas deben contar con personas con capacidad, con formación. La falta de formación deriva muchas veces en la corrupción”, aseguró.

Acciones inmediatas

Cecilia Pérez habló este domingo en conferencia de prensa para informar sobre las acciones que el Consejo de Seguridad del Gobierno dispuso ante la fuga de 76 peligrosos reos integrantes del PCC.

Al respecto informó sobre la detención de al menos 30 funcionarios, el refuerzo de seguridad en las cárceles del Norte y Este del país, el sumario administrativo, el reemplazo total del personal de la cárcel de Pedro Juan Caballero, entre otras determinaciones.

Hasta el momento se confirmó la identidad de 74 de los reclusos que lograron escaparse.

Una fuga sin precedentes

La liberación ocurrió en la madrugada de este domingo y se sospecha que solo algunos de los reclusos fugados utilizaron el túnel que se encontró en la zona. Todos los que fueron, presuntamente, liberados son considerados de alta peligrosidad.

Las fuerzas de seguridad paraguayas y del Brasil trabajan en la recaptura de los reclusos. Según la Secretaría Nacional Antidrogas, los integrantes del PCC son de alta peligrosidad y todos ellos están vinculados al narcotráfico.

En el año 1998, unos 104 reclusos de la Penitenciaria de Embocada lograron escapar. Sin embargo, esta es la fuga de reos vinculados al crimen organizado más grande de la historia del Paraguay.