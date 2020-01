Guachiré dice que Rocío Casco sabía sobre financiamiento político de Cartes

Alfredo Guachiré, ex administrador de Camilo Soares en SEN.

“Desconozco quiénes son los financistas, pero coincido con Rocío Casco respecto al señor Horacio Cartes. Coincido, creo que hubo dinero de parte de Horacio Cartes. Rocío Casco, Rodrigo Guyermini, Marcelo Mancuello, todos sabían de esto y ahora que están afectados salen a denunciar”, señaló.

También aseguró que él se retiró de la concertación Avanza País debido a sus sospechas de manejos pocos claros y diferencias políticas.

“Cuando salí dije que habían manejos pocos claros. Había pagarés que se firmaban, pero no se sabía quiénes eran los financistas y ahí dí un paso al costado en este tema”, dijo.

Respecto a los objetivos por los cuales Horacio Cartes pudo haber aportado dinero para la campaña de Mario Ferreiro, Guachiré habló de dos posibilidades.

“Lo que creemos es que este señor (Cartes) financia a varios partidos con intenciones políticas y económicas. Todos sabemos, escuchamos entrevistas, pero no tenemos pruebas. Ahora hay una posibilidad, pero Rocío Casco no va a denunciar”, afirmó.

El ex funcionario de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) pidió a la ex diputada Rocío Casco que realice la denuncia sobre la participación de Cartes en la campaña de Mario Ferreiro. Sin embargo, dijo que ella no lo hará; ya que esto significaría que tanto Mario Ferreiro, Adolfo Ferreiro, Mancuello y ella sean investigados.

“Rocío Casco no va a hacer la denuncia porque sabe bien que ella estaba involucrada. Ojalá que esto pase de ser una amenaza y muestren lo que en realidad tienen. Si Rocío Casco presenta una denuncia, yo voy a declarar”, sentenció.

Aportes de Camilo

Rocío Casco se refirió sobre el origen de la financiación que aportó Camilo Soares para la campaña política de Avanza País. La ex legisladora explicó cómo operaba el líder del Partido del Movimiento al Socialismo (PMAS). Además, lo vinculó con el ex presidente de la República Horacio Cartes.

Aclaró que la concertación Avanza País recibió dinero para aquella campaña política, que en un principio, creyeron que provenía de personas que adquirían bonos por montos mínimos. Sin embargo, refirió que grande fue la sorpresa cuando se enteró que el dinero utilizado era donado y que Soares operaba como “usurero” con esos recursos.

Vinculación con Horacio Cartes

Casco junto con Aureliano Servín, ex director de Recursos Humanos de la Municipalidad de Asunción, dieron a conocer audios donde se escucha a Camilo Soares hablando sobre la procedencia del dinero invertido en la campaña.

En uno de los archivos se escucha al líder del PMAS decir que él retiraba el dinero de La Casa del Habano (propiedad del Grupo Cartes) y lo llevaba directamente al “búnker” –PC de Avanza País–.

Todo esto surge luego de que Camilo Soares haya denunciado que en la Comuna capitalina había una caja paralela de recaudación, lo que derivó en la renuncia del ex intendente Mario Ferreiro.