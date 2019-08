Además, requieren la aplicación de "las penas más severas" para quienes sean hallados culpables de la firma del acta bilateral, que según argumentos técnicos es desfavorable para los intereses paraguayos.

Puede leer: Caso Itaipú: Incluyen en denuncia a Benigno López y Hugo Velázquez

Los abogados consideran que se ha puesto en riesgo la "integridad de la nación" y expresaron su preocupación ante la "grave situación institucional en que se encuentra la República" por la firma del acta bilateral, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.

Roberto Rojas González, representante del grupo de profesionales del Derecho, dijo a Última Hora que además solicitaron al Ministerio Público interiorizarse sobre el trabajo de los fiscales asignados a la investigación del caso: Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci.

Asimismo, presentaron otra nota al recientemente designado ministro Anticorrupción, René Fernández, para solicitar que las pesquisas sean transparentes.

Relacionado: Caso Itaipú: Fiscalía conforma equipo para investigar traición a la Patria

La polémica sobre el acuerdo con Brasil para la compra de potencia de la usina de Itaipú puso en el ojo de la tormenta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al vicepresidente, Hugo Velázquez. El acta bilateral fue dejada sin efecto, luego de un pedido de Paraguay.

El caso fue denunciado ante la Fiscalía y se acusó como supuestos responsables al ex canciller, Luis Alberto Castiglioni; el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; el ex embajador paraguayo ante Brasil, Hugo Saguier Caballero, y el ex director paraguayo de Itaipú, José Alderete.

Luego, la denuncia fue ampliada para incluir al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, y al ministro de Hacienda, Benigno López.