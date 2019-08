Por el mismo hecho, también involucran al ministro de Hacienda, Benigno López, hermano del titular del Poder Ejecutivo, Mario Abdo Benítez, y al abogado José Rodríguez, supuesto representante de la firma, quienes también fueron denunciados.

El grupo de ciudadanos ya había denunciado el pasado 30 de julio al ex ministro de Relaciones Exteriores Luis Alberto Castiglioni, al ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, al ex titular de la Itaipú Luis Alberto Alderete y al ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez.

Los hechos denunciados –según informó NoticiasPy– refieren una supuesta lesión de confianza y traición a la patria, en el marco de la firma del acuerdo bilateral con el Brasil, que supone, según argumentos técnicos, un sobrecosto de USD 250 millones para la ANDE.

Para las investigaciones, el Ministerio Público conformó un equipo de fiscales, integrado por Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci. El Partido Liberal Radical Auténtico y el Frente Guasu también anunciaron la presentación de una denuncia penal.

El acuerdo fue firmado por representantes de Paraguay y Brasil ya en el mes de mayo, pero recién se dio a conocer la semana pasada, tras la renuncia del ex presidente de la ANDE Pedro Ferreira, quien no accedió a firmar el acuerdo.

El caso desembocó en manifestaciones ciudadanas y críticas de partidos políticos, a tal punto de poner en jaque al Gobierno con el inicio del juicio político contra Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez. La medida fue finalmente frenada este jueves, luego de que se oficializara la anulación del acta firmada.

Partidos políticos de la oposición siguen en la tesitura de impulsar un juicio político contra Abdo y Velázquez, pero, sin el apoyo de Honor Colorado –que decidió finalmente no respaldar el enjuiciamiento–, no cuentan con los votos.

El presidente de la República rompió el silencio este jueves y reconoció que el acta situó como vulnerable al Paraguay, por lo que destituyó a los partícipes y adelantó que puede haber más desvinculaciones.