Caso Itaipú: Fiscalía conforma equipo para investigar traición a la Patria

La conformación del equipo se estableció a raíz de la denuncia formal presentada por ciudadanos en contra de las cuatro ex autoridades involucradas en la negociación de la polémica acta.

Según informó la institución, los hechos punibles a ser indagados inicialmente son lesión de confianza y traición a la Patria.

"La Fiscalía General del Estado proveerá todos los medios y recursos necesarios para la investigación y esclarecer los hechos denunciados", escribió la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, en su cuenta de Twitter.

Embed la Fiscalía General del Estado conformó un equipo de trabajo integrado por los agentes fiscales Liliana Alcaraz, Susy Riquelme y Marcelo Pecci. Este equipo tendrá a su cargo la investigación de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Traición a la Patria — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) July 31, 2019

Nota relacionada: Denuncian a implicados en acuerdo secreto sobre Itaipú

La denuncia se presentó el martes por el abogado Tadeo Ávalos, quien acusó de responsables al ex canciller, Luis Alberto Castiglioni; el ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Alcides Jiménez; el ex embajador paraguayo ante Brasil, Hugo Saguier Caballero y el ex director paraguayo de Itaipú, José Alderete.

El equipo fiscal también fue conformado luego de que el Gobierno de Mario Abdo haya anunciado, este miércoles, la apertura de una investigación sobre el polémico acuerdo.

Por parte del Poder Ejecutivo, el procedimiento será encabezado por el ministro de la Secretaría Anticorrupción, René Fernández.

Lea más: Hugo Velázquez dará explicaciones en sesión extra de Diputados

La disposición es esclarecer la situación y, si corresponde, iniciar una investigación penal.

Las nuevas directrices de Mario Abdo Benítez surgieron luego del escándalo en el que se vio envuelto el vicepresidente Hugo Velázquez, quien habría influenciado para la eliminación de un artículo del acuerdo que permitía a Paraguay comercializar energía en el mercado brasileño.