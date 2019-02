Anuncian posible guerra entre grupos criminales tras detenciÃ³n de Minotauro

La pelea sería entre los candidatos a líder tanto del Primer Comando Capital (PCC) como de otras facciones criminales.

“Van a buscar una persona que pueda ocupar el espacio que va a dejar ahora Minotauro", aseguró Volpe, en comunicación con NoticiasPy.

Por su parte, el ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio, explicó que el hombre estaba siendo buscado permanentemente en el Brasil y en Paraguay.

Sostuvo que a pesar de su juventud, Minotauro se estaba posicionando "a la fuerza" en el mundo del narcotráfico y que su intención era desplazar al grupo del también sindicado como capo narco Jarvis Chimenes Pavão.

El mismo tiene causas pendientes en el Brasil, en donde también contaba con orden de captura.

Al ser consultado qué pasará en la frontera tras su detención, respondió que cree factible "una oleada de represalias".

"Es natural que su propia gente, o la gente a la que responde, el grupo contrario, intente sobreponerse, en este caso Jarvis Pavão; esperemos que no sea tan sangrienta, o que no se dé eso en Paraguay", aseguró en comunicación con la emisora 800 AM.

Las represalias y los homicidios se podrían generar en Argentina, Brasil y Paraguay, según mencionó el ministro.

¿Quién es Minotauro?

Sergio de Arruda Quintiliano Neto, alias Minotauro, quien fue detenido este lunes en un departamento del Balneario Camboriú, estado de Santa Catarina, Brasil, es considerado como supuesto líder del Primer Comando Capital (PCC).

Según las autoridades, sería el autor moral del homicidio de la abogada Laura Casuso, quien falleció el 12 de noviembre del año pasado, tras ser atacada a tiros por sicarios en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Departamento de Amambay.

En un audio difundido, la abogada Laura Casuso había asegurado que el ex director general de Investigación Criminal de la Policía Nacional, comisario Abel Cañete, recibía dinero de Minotauro.

Casuso había manifestado que un integrante del Departamento de Inteligencia hablaba directamente con él y se encargaba de llevarle dinero a Cañete para protección, con el objetivo de que el uniformado le avisara cada vez que habría un operativo para detenerlo.

Finalmente, la Comandancia de la Policía Nacional resolvió destituir al comisario Abel Cañete del cargo de director general de Investigación Criminal, tras el sumario abierto en su contra por sospechas de vínculos con narcotraficantes.

Minotaurotambién sería autor de otros crímenes relacionados con la familia de Jarvis Chimenes Pavão. El supuesto capo narco, de acuerdo con las autoridades paraguayas, pretendía acabar con el clan de Pavão para ocupar sus espacios en el tráfico de drogas y armas.

El mismo también habría tenido participación en el atentado contra una familia en Ypejhú, Departamento de Canindeyú, en donde desconocidos atacaron a tiros y con bombas tres residencias y una playa de autos.

Tiene deudas pendientes con la Justicia paraguaya, por producción de documentos no auténticos, ya que contaba con dos identidades, Sergio de Arruda Quintiliano Neto y Celso Matos Espíndola.