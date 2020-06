Salud reporta 7 nuevos casos de Covid-19 y cifra se eleva a 1.296

De los nuevos casos, uno es del exterior, cuatro son contactos y dos son sin nexos. Reportó 10 internados, de los cuales dos continúan en la Unidad de Terapia Intensiva.

El informe sumó otros 23 recuperados a la fecha, totalizando a 673 pacientes libres de la enfermedad.

Asimismo, más temprano, anunció un nuevo fallecimiento a causa de la enfermedad, totalizando así 12 la cantidad de víctimas fatales.

El deceso se produjo este lunes en pleno inicio de la fase 3 de la cuarentena inteligente y, prácticamente, a un mes de que no se reportaran muertes por Covid-19.

El paciente tenía 53 años e ingresó este fin de semana al servicio médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram).

En esta nueva fase se permitió la reapertura del sector gastronómico, el cual se vio duramente afectado en los últimos tres meses debido a la pandemia del coronavirus.

La flexibilización excluyó a los departamentos de Paraguarí y Concepción, que quedaron en la fase 2 debido a la cantidad de casos registrados en esas zonas del país.

En ese sentido, el distrito de San Roque González de Santa Cruz volvió a la cuarentena total tras el contagio masivo registrado a partir del caso del militar.

El Decreto 3706 extendió el horario de circulación de personas de 5.00 a 23.00 de domingo a jueves y de 5.00 a 0.00 los viernes y sábado.

Los comercios considerados no esenciales tendrán un horario restringido de 10.00 a 19.00 y no podrán habilitar áreas comunes, como patios de comidas no sectorizados, parques infantiles y espacios de espera, entre otros.