Ejecutivo promulgó el decreto de la fase 3 de la cuarentena inteligente

Asimismo, los comercios considerados no esenciales tendrán un horario restringido de 10.00 a 19.00 y no podrán habilitar áreas comunes, como patios de comidas no sectorizados, parques infantiles y espacios de espera, entre otros.

Así también, los locales que requieran la permanencia del cliente por un tiempo mayor a 30 minutos deberán ofrecer servicios por agendamiento previo, con registro individualizado de las personas con todos los datos, incluyendo números de teléfonos, cédula y dirección del domicilio, con el objetivo de que el Ministerio de Salud pueda rastrearlos en caso de eventuales contactos o identificarse un caso de Covid-19.

DECRETO 3706.pdf Fuente: @PresidenciaPy

Los municipios podrán ajustar los horarios de comercios, siempre y cuando sean dentro del horario señalado más arriba y previsto para la reactivación económica.

De la misma manera, autoriza a los docentes del sector público a acudir a las instituciones educativas para la utilización de la infraestructura física y tecnológica, con fines de dictar clases virtuales, entrega de materiales impresos para garantizar la educación a distancia, entrega de los kits de alimentos a los estudiantes y otras actividades imprescindibles.

Las instituciones educativas privadas también podrán requerir la asistencia física de los docentes y personal de la institución, en tanto que las clases presenciales continúan suspendidas.

Educación Superior

Entre tanto, para la Educación Superior se podrán realizar prácticas laboratoriales, exámenes finales, defensas de tesis o equivalentes, con el menor número posible y hasta un máximo de 10 personas presentes en un mismo laboratorio o aula.

Las academias podrán impartir clases individuales y el desarrollo de dichas actividades estará sujeto a los protocolos aprobados por el Ministerio de Salud Pública. También se habilita las visitas de familiares a personas privadas de su libertad.

De la misma manera, se autoriza las oficinas corporativas en general, con rotación de los trabajadores y manteniendo hasta el 50% de sus recursos humanos de manera presencial.

Ninguna de las actividades o funciones citadas incluyen a personas mayores de 65 años de edad, salvo aquellas que ejerzan servicios médicos de urgencia o servicios imprescindibles para la comunidad.

Actividades físicas y actividades culturales, sin público

Los niños, niñas y adolescentes solo podrán circular para realizar actividades físicas y artísticas.

La actividad física para todas las personas en espacios al aire libre se amplía en grupos de hasta dos personas.

En ese sentido, se permite la actividad física en academias, gimnasios, polideportivos y otros espacios cerrados, excluyendo aquellas actividades de contacto físico, para lo cual se deberá realizar un agendamiento previos y registro individualizado de las personas que asistan.

Los clubes sociales y deportivos podrán operar sus espacios al aire libre y espacios destinados a la práctica deportiva según los establecido por Salud.

En cuanto a la actividad cultural y creativa todas las actividades, podrán realizarse sin público presencial, priorizando el teletrabajo y el uso de plataformas digitales, incluyendo los ensayos.

Entre las actividades habilitadas para la fase 3 se encuentran puestas en escena de obras teatrales, danza, circo, conciertos y festivales musicales, exposiciones de artes visuales, artesanías y de colecciones de Museos.

Además de bibliotecas y museos, librerías y galerías de arte, salas y auditorios para espectáculos artísticos, salas de ensayo para artes escénicas, música, teatro, danza, estudios de edición y grabación de música y video, entre otros.