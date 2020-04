Caso Salum: Se tiran el fardo y nadie asume responsabilidad en polémico privilegio

Karim Salum es hermano de Osvaldo Salum, gerente de una empresa del ex presidente de la República Horacio Cartes.

El escándalo en torno a Karim Salun se desató en los últimos días por un polémico privilegio de cumplir con la cuarentena obligatoria en su domicilio y no en un albergue, tras su arribo al país en un vuelo humanitario proveniente de EEUU.

Otros compatriotas que también llegaron en el mismo avión fueron trasladados a los sitios habilitados por el Gobierno Nacional. El caso se volvió más polémico cuando se dijo que el empresario, supuestamente, había violado la cuarentena.

Tras lo sucedido, surgieron varias versiones entre las autoridades competentes y aún no se logra dilucidar quién fue la persona que autorizó este beneficio. Hasta el momento, todos se tiran el fardo y nadie asume la responsabilidad.

El mencionado vuelo humanitario llegó el pasado miércoles al Aeropuerto Silvio Pettirossi con un total de 158 paraguayos a bordo de una aeronave de Eastern Airlines.

De acuerdo a los datos, en el Boeing 767-300 que llegó desde la ciudad de Miami, todos los pasajeros eran adultos, en su mayoría estudiantes y un bebé.

avión.jpg En el Boeing 767-300 que llegó desde la ciudad de Miami, todos los pasajeros eran adultos. Foto: Dardo Ramírez.

Al llegar a la terminal aérea fueron inspeccionados por los médicos Francisco López y Belén Ramírez del Ministerio de Salud, para saber en la situación en la que se encontraban cada uno de ellos.

Una vez terminados los trámites, por disposición de las autoridades y siguiendo el protocolo sanitario vigente por la emergencia del coronavirus, los compatriotas debían cumplir estrictamente la cuarentena en un albergue, considerando que provienen de uno de los países más golpeados por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, el empresario Karim Salum, junto a otro pequeño grupo de personas, fue a cumplir el aislamiento en el lugar donde reside, mientras que el resto de los paraguayos en los albergues.

El operativo estuvo a cargo del Centro de Coordinación Interinstitucional de Apoyo al Ministerio de Salud Pública, que preside Federico González Franco, ministro asesor de Asuntos Internacionales del Poder Ejecutivo.

Pasajeros apartados del resto

La fiscala Teresa Sosa, quien fue a recibir a los connacionales aquel día, manifestó este sábado en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que de los 158 pasajeros hubo seis que fueron llamados en un primer momento.

Dijo que la primera persona fue una mujer diplomática norteamericana, luego el empresario Karim Salum, además de un pasajero sospechoso de Covid-19 y otras cuatro personas, que estaban adelante y atrás de este hombre, posteriormente fueron convocados los mayores de 60 años.

avión estados unidos.jpg El pasado miércoles 22 de marzo en horas de la tarde, un total de 158 paraguayos llegaron al país desde los Estados Unidos de América al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Foto: Dardo Ramírez.

La representante del Ministerio Público refirió que una hora y media antes de llegar el avión a suelo paraguayo, el general Bernardino González, quien es el coordinador y el enlace entre el Consejo Nacional de Defensa y el Ministerio Público le comunicó sobre cómo tratar a las personas que venían en el vuelo y que tenían ciertas situaciones especiales.

Certificado médico de Salum

El doctor Osvaldo Tenace, otorrinolaringólogo, emitió el martes 21 de marzo un certificado médico en el cual refiere que Karim Salum presenta antecedentes de infecciones respiratorias recurrentes, con cuadro de hiperrreactividad bronquial e insuficiencia ventilatoria nasal de moderada a severa.

El médico indicó en su escrito que por el estado de vulnerabilidad de su salud, Salum debía guardar aislamiento total para evitar el contacto con otras personas.

Confuso. El certificado de Salum habría sido enviado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez. Confuso. El certificado de Salum habría sido enviado por la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez.

Fiscala recibe certificado vía WhatsApp

La fiscala Teresa Sosa contó que el certificado médico, en el cual consta el estado de salud de Salum y los motivos por los cuales debía guardar cuarentena en otro lugar, que no sea en el albergue, lo recibió a través de la aplicación WhatsApp y que le envió el general Bernardino González.

"Ya había una instrucción que venía del Consejo Nacional de Defensa, la instrucción decía que había personas que iban a guardar su aislamiento social en lugares diferentes de los dos albergues, de ahí ya vino, todos estábamos en conocimiento de esa situación", expresó.

Médicos deciden quienes van a su casa, dice fiscala

La representante del Ministerio Público dijo que, finalmente, quienes deciden si la persona debe ser aislada en otro lugar y no en los albergues, son los dos médicos del Ministerio de Salud, en este caso: Francisco López y Belén Ramírez.

En ese sentido, Sosa aseguró que en ningún momento recibió órdenes de la fiscala general de Estado, Sandra Quiñónez, para que Salum cumpla la mencionada cuarentena en su domicilio particular.

Versión del médico que recibió a pasajeros

El médico Francisco López, del Ministerio de Salud, informó este sábado en el programa La Lupa que tanto el Ministerio de Salud como el Consejo Nacional de Defensa (Codena) y la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) trabajan coordinadamente en el Aeropuerto Silvio Pettirossi para recibir a los connacionales.

En este sentido, expresó que la Fiscalía no había participado de los procedimientos anteriores, desde el inicio de la cuarentena sanitaria por el Covid-19. Pero, en el día que recibieron a los paraguayos provenientes de EEUU, apareció la fiscala Teresa Sosa junto a otra colega suya.

Te puede interesar: Primera intervención de Fiscalía en vuelo humanitario se da en caso Salum, según médico

En un momento dado, incluso manifestó que cuando él se presentó a la fiscala como funcionario de Salud Pública, ella le dijo "que ella se iba a hacer cargo del vuelo humanitario porque tenía una orden". "Mencionó a un general", contó el galeno.

Señaló que, de acuerdo a los estudios, se determina quién puede ir a un hospital, un albergue u otro lugar para llevar a cabo la cuarentena obligatoria.

Fue así como se discutió el caso del empresario Karim Salum, a quien se le permitió guardar aislamiento en su domicilio, tras presentar el certificado médico a las autoridades encargadas de hacer cumplir los protocolos.

Beneficio fue otorgado por Sandra Quiñónez, dice ministro

Por su parte, el ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, explicó que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, envió un documento para que Salum cumpla la cuarentena en su domicilio y no en un albergue como está estipulado.

"Del grupo que llegó de los EEUU, uno de ellos fue a su domicilio a cumplir la cuarentena (previa autorización médica). La fiscala general del Estado envió un documento", indicó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Fiscalía abre investigación contra Karim Salum

La fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, dispuso el viernes la apertura de una investigación contra el empresario Karim Salum, por el supuesto incumplimiento del aislamiento, luego de ser apuntada de haber permitido al empresario cumplir su cuarentena en su domicilio.

“En atención a una información policial sobre supuesta violación de cuarentena sanitaria donde señalan que el señor Karim Salum habría violado la cuarentena se ha dispuesto la apertura de una investigación penal”, refirió la titular del Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

Policías lo sacaron de su domicilio sin autorización, dice fiscala

La fiscala Teresa Sosa mencionó que el jueves pasado, alrededor de las 23.00, la Policía Nacional fue hasta el edificio donde reside el empresario y sin ninguna autorización judicial, lo trasladaron a un albergue, porque habría incumplido con la cuarentena sanitaria.

Tras esto, el viernes, se constituyó hasta el edificio donde reside Salum y luego deobservar las cámaras de circuito cerrado del edificio y hablar con los empleados del lugar, la fiscala confirmó que el empresario no violó la cuarentena sanitaria.

"Esta persona llegó a su domicilio y salió el 23 de abril cuando la patrullera fue a buscarlo alrededor de las 23.00, sin tener ningún tipo de orden ni instrucción. No encontramos ninguna denuncia de violación de cuarentena en la Comisaría 9ª, tampoco en el Ministerio de Defensa. Los comisarios ninguno sabe por qué ese señor tuvo que ser trasladado al albergue, no hay orden judicial al respecto", expresó.

edificio.jpg La fiscala Teresa Sosa se constituyó en la noche de este viernes en el edificio donde vive el empresario. Foto: Fiscalía.

Efectivos de la comisaría afirmaron que fueron hasta la vivienda del empresario y le pidieron que los acompañe para ser derivado a un albergue, ya que recibieron esa orden porque habría incumplido la cuarentena.

Según el reporte del Ministerio Público, los oficiales tampoco habrían comunicado el procedimiento. Según los testimonios que recogió la fiscala Teresa Sosa, la orden de búsqueda provino del viceministro de Seguridad, Carlos Ramón Altemburger.

Empresario niega beneficio de Sandra Quiñónez

Por su parte, el empresario Karim Salum aseguró que no violó la cuarentena desde que arribó desde los Estados Unidos y sostuvo que la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, no intercedió para que guarde aislamiento en su domicilio.

Señaló que el general Bernardino González le comunicó sobre el traslado a un albergue y que acató la disposición sin problemas. Indicó que el procedimiento se basó en una información falsa que se dio en un programa periodístico en el que se informó que él incumplió con las medidas sanitarias.

También comentó que el certificado médico lo envió al propio ministro de Asuntos Internacionales, Federico González.

“Yo pregunté qué se podía hacer por mi caso, ya que vengo de zona de riesgo, y por mi salud. Me dijeron que debía relatar mi situación, mis problemas respiratorios y el doctor Osvaldo Tenace me recomendó hacer la cuarentena aislada. El documento lo llevó un chofer mío y le entregó al guardia del ministro Federico González porque él no estaba”, dijo.

Salum refirió que el documento lo envió al secretario de Estado porque sabía que este era el encargado de las repatriaciones por la emergencia del coronavirus.

Respecto a sus supuestos vínculos con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, afirmó que la conoce de “cenas”, pero que no tuvo injerencia en el pedido que realizó.

El empresario actualmente guarda aislamiento preventivo en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, en una habitación en la que está solo. Desde el Ministerio de Salud le informaron que recién en el día 12 de la cuarentena le someterían a testeos del Covid-19, a no ser que presente síntomas.

Pedido de juicio político a la fiscala general del Estado

Por su parte, el diputado Édgar Acosta anunció que presentará un pedido de juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez, por uso indebido de influencias y por violar los procedimientos de las normas de la cuarentena.

Por otro lado, el senador Pedro Santa Cruz también consideró que la titular del Ministerio Público debería ser enjuiciada.