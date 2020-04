El comunicación con Monumental 1080 AM, el empresario Karim Salum aseguró que la información de que violó la cuarentena sanitaria es falsa. Aseguró que su domicilio cuenta con cámaras de seguridad que pueden demostrar que no abandonó su residencia tras llegar de EEUU.

Salum es hermano de Osvaldo Salum, gerente de una empresa del ex presidente de la República Horacio Cartes. El hombre arribó al país con otros 155 connacionales gracias a un vuelo humanitario realizado por la compañía Eastern Airlines de Estados Unidos.

Según declaraciones del ministro asesor de Asuntos Internacionales, Federico González Franco, este jueves fueron a buscarlo y lo trasladaron a un albergue, porque habría incumplido con la cuarentena sanitaria.

Relacionado: Salum viola cuarentena privilegiada y pone en aprietos a Sandra Quiñónez

El empresario aseguró que el general Bernardino González le comunicó sobre el traslado a un albergue y que acató la disposición sin problemas. Indicó que el procedimiento se basó en una información falsa que se dio en un programa periodístico en el que se informó que él incumplió con las medidas sanitarias.

Niega intermediación de la fiscala general

El empresario Karim Salum comentó que el certificado médico por el cual se autorizó que guarde la cuarentena en su domicilio lo envió al propio ministro Federico González.

“Yo pregunté qué se podía hacer por mi caso, ya que vengo de zona de riesgo, y por mi salud. Me dijeron que debía relatar mi situación, mis problemas respiratorios y el doctor Osvaldo Tenace me recomendó hacer la cuarentena aislado. El documento lo llevó un chofer mío y le entregó al guardia del ministro Federico González por que él no estaba”, dijo.

Salum dijo que el documento lo envió a González porque sabía que este era el encargado de las repatriaciones por la emergencia del coronavirus.

Lea más: Covid-19: Llegan 156 paraguayos repatriados de Estados Unidos

Respecto a sus supuestos vínculos con la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, aseguró que la conoce de “cenas”, pero que no “vehiculizó” su pedido a través de ella.

“Hay una persona que trabaja en mi empresa, es amiga de ella (Quiñónez), pero no vehiculicé nada a través de ella. Al día siguiente le envié la copia de certificado a González, por WhatsApp, y él me dijo que recibió el documento”, señaló.

El empresario actualmente guarda aislamiento preventivo en la sede de la Secretaría Nacional de Deportes, en una habitación en la que está solo. Desde el Ministerio de Salud le informaron que recién en el día 12 de la cuarentena le someterían a testeos del Covid-19, a no ser que presente síntomas.

Pedido de juicio político a la fiscala general del Estado

Por su parte, el diputado Édgar Acosta anunció que presentará un pedido de juicio político a la fiscala general Sandra Quiñónez, por uso indebido de influencias y por violar los procedimientos de las normas de la cuarentena.

Nota relacionada: Covid-19: Vuelos se suspenderían en un 100% y connacionales no podrán volver

Por otro lado, el senador Pedro Santa Cruz también consideró que la titular del Ministerio Público debería ser enjuiciada.

Hasta el momento, unas 1.864 personas de distintas partes del mundo retornaron al país debido a la situación sanitaria y económica que desató la pandemia del Covid-19.