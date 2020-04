Desde el Gobierno responsabilizan a fiscala general por mediar por Salum

El Poder Ejecutivo tiró el fardo de la responsabilidad a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por haber intermediado para dar un trato preferencial a Karim Salum, hermano del gerente del ex presidente Horacio Cartes, Osvaldo Salum, a fin de que no haga la cuarentena grupal y fuera aislado en su domicilio particular tras retornar de los Estados Unidos.