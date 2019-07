BBC se hace eco de crisis tras acuerdo con Brasil sobre Itaipú

BBC destacó la crisis que generó el acta bilateral y que la reacción ciudadana no se hizo esperar, destacando las manifestaciones que se realizan desde la semana pasada, que también afectaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

Explicaron que el acuerdo estipula nuevos términos para la contratación anual de potencia energética de la hidroeléctrica, compartida por Paraguay y Brasil.

El mismo se firmó el 24 de mayo de este año, pero se dio a conocer en la penúltima semana de julio tras la renuncia de Pedro Ferreira como presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Lo que la ciudadanía reclama es que, con la firma de ambas partes implicadas, Paraguay estaría cediendo su soberanía energética y eso podría derivar en el aumento de los precios de la energía eléctrica en el país guaraní, según la BBC.

Incluso, la oposición llegó a hablar de la posibilidad de un juicio político a Mario Abdo, pero esta idea se descartó rápidamente con la renuncia de cuatro autoridades involucradas en la firma del secreto acuerdo, agrega.

Los afectados fueron el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez; el ex embajador en Brasil Hugo Saguier; y el ex director paraguayo de Itaipú José Alberto Alderete.

El portal finalmente resume que el problema del documento firmado a escondidas del pueblo, del Congreso y demás autoridades, es también el riesgo de sobrecosto para Paraguay de unos USD 250 millones.

Debido a esto, antes de renunciar, Castiglioni anunció que solicitarán a sus pares brasileños anular el acta, lo que, según publicaron medios del vecino país, no es lo que esperaba el Gobierno de Jair Bolsonaro.

El Poder Ejecutivo ya convocó a una reunión oficial en la que pedirá que el acuerdo quede sin efecto y que el tema vuelva a dirimirse en las esferas técnicas, como se realizaba cada año.