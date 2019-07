Brasil quiere mantener acuerdo sobre Itaipú

La situación derivó en las renuncias del canciller, Luis Castiglioni; el embajador ante el Brasil, Hugo Saguier; el presidente de la ANDE, Alcides Jiménez; y el director paraguayo de Itaipú, José Alberto Alderete.

Según el medio brasileño, el Gobierno del Brasil espera que el Paraguay defina qué hará con respecto al acuerdo suscripto el pasado 24 de mayo, antes de emitir una opinión oficial, con lo que se entiende que la decisión de Mario Abdo de dejar sin efecto el acta, no fue comunicada aún.

El medio hace referencia, además, a que fuentes diplomáticas señalan que el vecino país no quiere dejar sin efecto el acuerdo.

Lea más: Pedro Ferreira sostiene que es nula el acta bilateral sobre Itaipú

Por otro lado, el portal Gazeta do Povo asegura que los técnicos del Brasil no desean ceder lo acordado, ya que esto atentaría contra sus intereses en el marco de la renegociación del Anexo C de Itaipú en el 2023.

El mismo medio anuncia que una cumbre de poderes en Brasil analizará las repercusiones del acta bilateral. Autoridades del vecino país señalan que su incumpliendo representaría un problema diplomático.

Ambos medios hacen referencia a que el Paraguay adquiría energía más barata que el Brasil, lo que fue subsanado con el acuerdo firmado el 24 de mayo pasado.

Lea además: Paraguay quiere anular acuerdo firmado con Brasil sobre planta de Itaipú

De acuerdo con las declaraciones del ex titular de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Pedro Ferreira, el acta que suscribieron Paraguay y Brasil sobre Itaipú es nula porque no contó con el parecer de la estatal eléctrica.

El Gobierno paraguayo anunció que pedirá la nulidad del acuerdo bilateral; sin embargo, no se ha comunicado al vecino país la decisión. Con la renuncia de las altas autoridades, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, deberá rearmar su equipo de trabajo.