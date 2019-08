Al respecto, el dirigente liberal Stiben Patrón denunció que agentes de la Policía Nacional interfirieron en todo momento y no dejaron que se realice la movilización por la Costanera de Asunción. Según explicó, la prohibición era por una orden superior.

“Nos prohibieron marchar y hacer una caravana en la Costanera y a la altura de la calle General Santos ya nos cerraron el paso (los agentes policiales)”, manifestó en contacto con Monumental 1080 AM.

Fue la Comisión Escrache Ciudadano quien impulsó la manifestación y se adhirieron miembros del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Patrón describió que una patrullera intentó cerrarles el paso y, por esa razón, aceleró la marcha de su vehículo y logró seguir con la caravana. Pero, a la altura de la estación del ferrocarril, un oficial bajó del móvil policial y comenzó a agredirlo.

Embed Soy yo, defendiéndome de un prepotente que me amedrenta solo porque no le di paso en la caravana! pic.twitter.com/heLm1ZRNnz — Stiben Patron (@StibenPatron) August 12, 2019

“Estábamos esperando para pasar cuando un policía baja de la patrullera, se acerca a mi vehículo y me pega con algo. Cuando me forcejea él, yo me bajo y comienzo a empujarle”, siguió contando.

En medio de Patrón y del oficial estaba el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre, quien también participó de la caravana. "Efraín en todo momento estaba intentando calmar la situación”, mencionó.

El dirigente liberal mencionó que su esposa y su hijo estaban con él en su vehículo cuando fue agredido por el uniformado.

Como reacción a la situación, el Ministerio del Interior anunció que presentará una denuncia contra los agresores de policías y contra aquellos que “convocaron a la ciudadanía a rebelarse contra las instituciones republicanas”.

La actividad ciudadana se organizó con el objetivo de pedir la destitución de Abdo Benítez y Velázquez, por sospechas de irregularidades en el acuerdo, que suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

“No hay confianza en este Gobierno, entregaron nuestra soberanía al Brasil”, aseveró Stiben Patrón, quien fue procesado por la quema del Congreso durante las protestas contra la enmienda constitucional prorreelección de Horacio Cartes, en marzo del 2017.

El Gobierno de Abdo Benítez soporta una de las situaciones más difíciles tras la filtración del acuerdo secreto con el Brasil, donde Paraguay se comprometía a comprar energía más cara y menos energía barata de Itaipú.

Todo esto se desencadenó a días de que cumpla su primer año como presidente, que este domingo declaró ante fiscales por el caso del polémico tratado, en Mburuvicha Róga, y puso su teléfono a disposición de la investigación.

Es que salieron a la luz algunos mensajes de WhatsApp con el entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira.

En esos textos el mandatario pidió firmar el acuerdo, pese a las advertencias de Ferreira, quien presentó su dimisión al cargo por negarse a refrendar dicha acta bilateral.