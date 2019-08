A la medida de fuerza, también se habían sumado adherentes de los principales partidos de la oposición, como del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que acompañaron la convocatoria realizada por la Comisión Escrache Ciudadano.

La caravana fue convocada para las 15.00 por parte de la Comisión, que el sábado pasado también realizó un festival artístico frente al Panteón de los Héroes, para pedir la destitución de Abdo Benítez y Velázquez, por sospechas de irregularidades en el acuerdo, que suponía un sobrecosto de USD 250 millones para la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

En contacto con Última Hora, Liz Rodríguez, de la Comisión Escrache, explicó que la Policía Nacional estaba desviando el tráfico en la Costanera y que no se les permitió transitar por ahí, por lo se reagruparon frente al Panteón de los Héroes.

En ese sentido, lamentó que no se les permitiera realizar la medida de fuerza en la Costanera, ya que una gran cantidad de vehículos se habían sumado. En ese sentido, contó que solo un grupo de automovilistas pudo ingresar hasta la Costanera de Asunción.

Finalmente, informó que la caravana de igual forma se realizó, pero por las calles del microcentro de Asunción, ante la negativa de hacerlo en la Costanera.

El comisario general inspector de Asunción, Édgar Meza, explicó que los manifestantes sí pudieron realizar la caravana desde la avenida Gral. Santos hasta inmediaciones del Palacio de López, zona en la que ya se encuentra prohibido el tránsito para este tipo de movilizaciones, por motivos de seguridad.

De la misma manera, explicó que el bloqueo se realizó antes de llegar al Palacio de Gobierno, y que se les permitió retomar para dirigirse nuevamente hacia la avenida Artigas y Gral. Santos.

caravana La caravana finalmente se realizó sobre las calles del microcentro de Asunción Gentileza

Los agentes fiscales, que investigan un supuesto hecho de traición a la patria y lesión de confianza, se presentaron a las 10.00 de este domingo en Mburuvicha Róga para tomarle la declaración al titular del Ejecutivo, quien habría presionado al ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, para que firme el acuerdo con el Brasil sobre Itaipú, pese a las advertencias de que era desventajoso para el país.

El vicepresidente, por su parte, se vio involucrado con una presunta injerencia para favorecer a una empresa brasileña, de nombre Leros, con la venta de energía excedente del país.

Al igual que Velázquez, el ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex director de Itaipú, José Alberto Alderete, el ex canciller paraguayo ante el Brasil, Hugo Saguier Caballero, el ex titular de la ANDE, Alcides Jiménez, y el ministro de Hacienda, Benigno López, fueron denunciados ante el Ministerio Público.

El acta bilateral fue firmada ya en el mes de mayo por las cancillerías de Paraguay y Brasil, per se mantuvo en secreto hasta los últimos días del mes de julio, cuando el ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, presentó su renuncia por no refrendar el acuerdo.

A raíz de los hechos que salieron a la luz, los principales partidos políticos de la oposición decidieron presentar ante la Cámara de Diputados dos pedidos de enjuiciamiento, que actualmente no cuentan con los votos necesarios.

Según el Gobierno, Brasil aceptó dejar sin efecto el acuerdo, aunque recientemente defendió de que el acta no se firmó en secreto y que los técnicos de la ANDE tuvieron participación del proceso.