Mario Abdo declara ante fiscales por caso Itaipú en Mburuvicha Róga

Como ya estaba programado, los representantes del Ministerio Público llegaron hasta Mburuvicha Róga, cerca de las 10.00, para la diligencia, informó Telefuturo.

Por otra parte, está pendiente la declaración del vicepresidente, Hugo Velázquez, quien al igual que Abdo Benítez había expresado su disposición de colaborar con la investigación.

La fiscala Alcaraz aclaró que el testimonio tiene como propósito obtener información y que se trata de una entrevista. "En esta etapa el Ministerio Público no tiene ningún tipo de formalidad, como sí lo tiene un juicio oral, ahí sí se recogen pruebas", detalló.

Asimismo, el fiscal Pecci dijo que la excepción al deber de concurrir ante la Fiscalía, en el caso del jefe de Estado, se da en razón a la investidura. “Rige igual criterio para el vicepresidente Hugo Velázquez. Ya en las próximas horas fijaremos el día de la testimonial del mismo, dependemos de la actividades ya marcadas por las autoridades”, mencionó.

Además de esta diligencia, los agentes solicitaron un pormenorizado informe sobre los aspectos técnicos del acta a la Administración de Nacional de Electricidad (ANDE) y a la Itaipú Binacional, informó el periodista de Última Hora Carlos Peralta.

Igualmente, remitieron oficios a las empresas telefónicas para el cotejo y análisis de las llamadas y mensajes de todas las líneas de las personas que están siendo investigadas.

El ex presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) Pedro Ferreira, el supuesto asesor jurídico José Rodríguez y el ministro de Hacienda, Benigno López, ya declararon en el marco de las pesquisas.

El pasado 30 de julio un grupo de ciudadanos habían denunciado al ex ministro de Relaciones Exteriores Luis Alberto Castiglioni, al ex embajador ante el Brasil Hugo Saguier Caballero, al ex titular de la Itaipú Luis Alberto Alderete y al ex presidente de la ANDE Alcides Jiménez, por supuesta lesión de confianza y traición a la patria.

Días después, se incluyó dentro de la denuncia al vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, al ministro Benigno López y a José Rodríguez, por una supuesta injerencia en el acuerdo sobre Itaipú para favorecer a la firma brasileña Leros.

Este viernes se presentó una segunda ampliación con base en la denuncia inicial, para incluir los posibles hechos punibles de tráfico de influencia y estafa.

El acuerdo fue firmado por representantes de Paraguay y Brasil en el pasado mes de mayo, pero se dio a conocer a finales del mes de julio, tras la renuncia a la ANDE de Pedro Ferreira, quien no accedió a firmar el acuerdo.

El caso desembocó en manifestaciones ciudadanas, críticas de partidos políticos y la conformación de una Comisión Bicameral de Investigación en el Congreso, mientras que la amenaza de un juicio político contra Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez se frenó luego de que se oficializara la anulación del acta firmada.

Sin embargo, tras conocerse algunos detalles de la negociación del acta, los partidos opositores presentaron nuevamente ante la Cámara de Diputados dos pedidos de enjuiciamiento, que implican a Velázquez, Mario Abdo y Benigno López.