Siguen escraches a Miguel Cuevas tras "blindaje" a Carlos Portillo

“Dipuchorros, senarratas ¡cuidado! los gatos locos somos cada vez más”, se puede leer en uno de los pasacalles que portaron los congregados. Uno de los ciudadanos parodió al diputado Portillo, como "Mister Burrillo". Además, quemaron basuras frente a la vivienda ubicada en el barrio Mariscal Estigarribia de Asunción.

Parodia Carlos Portillo.jpeg "Míster Burrillo" apareció en la manifestación de este jueves. Daniel Duarte

Cuevas había calificado de “gatos locos” a los manifestantes, que ya lograron la salida del Congreso Nacional del dos colorados, el ex diputado José María Ibáñez y el ex senador Óscar González Daher. Otro que renunció a causa de la presión ciudadana es Jorge Oviedo Matto, del Unace, cuya dimisión aún no fue aceptada por el pleno de la Cámara Alta.

Asimismo, los escrachadores personificaron a Gabriela Quintana, conocida como la "niñera de oro", quien figuraba como funcionaria de la Cámara de Diputados y de la Itaipú Binacional, pero en realidad cuidaba a los hijos del actual senador colorado Víctor Bogado.

Las manifestaciones contra Cuevas iniciaron luego de que el miércoles último, la sesión ordinaria en la que se podía haber incluido el pedido de destitución de Carlos Portillo, imputado por tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, fuera levantada por falta de cuórum.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados fue denunciado por una supuesta malversación de fondos durante su gestión como gobernador del Departamento de Paraguarí.

Los ciudadanos piden la destitución de Portillo y la renuncia del senador Bogado, quien pidió este jueves a la Cámara Alta que se ratifique en su desafuero, para que se pueda resolver la investigación en su contra por estafa y cobro indebido de honorarios.

