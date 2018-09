Diputados no analizan caso Portillo por falta de cuórum​​

Pasadas las 14.30 el presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas (ANR), llamó a inicio de sesión, donde solo 23 parlamentarios marcaron presencia, informó la periodista de Última Hora Leticia Acosta.

Tras presentarse el pedido de perdida de investidura del diputado Portillo, ayer martes, por la Comisión de Ciudadanos Autoconvocados, se especulaba que la petición podría proponerse sobre tablas durante la sesión ordinaria.

El problema fue que, hasta el momento, ningún legislador se quiso hacer cargo de la nota presentada por el grupo de ciudadanos y solicitar una sesión extraordinaria, ya que con la reciente derogación de la ley 6.039/18 “Que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre la pérdida de investidura”, también se dejó de lado la necesidad de contar con la firma de 20 legisladores para convocar a una sesión extraordinaria.

Nota relacionada:Ningún diputado se hace cargo del pedido de sacar investidura a Portillo

La Asociación de Ciudadanos Autoconvodados argumenta que el pedido fue presentado puesto que el legislador defraudó la confianza de los ciudadanos, por lo que sus pares tienen la obligación de recuperar, a través de la expulsión, la credibilidad institucional y la seguridad de la ciudadanía.

El diputado Portillo se encuentra imputado por la Fiscalía por los delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal, luego de que saltara a la luz pública una serie de audios que evidencian la supuesta intromisión política del parlamentario en casos judiciales tramitados en tribunales de Alto Paraná.

También puede leer: Contadora que desmintió a Carlos Portillo entregará su celular a la Fiscalía

Ante esta situación, el grupo realiza una serie de manifestaciones frente a su domicilio y solicitan a la Cámara de Diputados su pérdida de investidura o su renuncia. El mismo titular del PLRA, Efraín Alegre, le pidió que renuncie.

Lea más: Oficializan pedido de expulsión de Carlos Portillo y Víctor Bogado

El dirigente liberal había manifestado que no renunciará al cargo porque sostiene su inocencia. No obstante, la presión ciudadana ya tumbó al ex diputado José María Ibáñez y al ex senador Óscar González Daher, ambos de la ANR. Además, también sirvió para que Jorge Oviedo Matto presente su renuncia a la Cámara Alta.

Sesión extraordinaria para tratar ley Anita

Para este miércoles, fue convocada una sesión extraordinaria para estudiar el proyecto de ley "Que modifica varios artículos de la Ley N° 1246/1998, De trasplantes de órganos y tejidos anatómicos humanos".

La iniciativa, más conocido como "ley Anita", impulsada por el Ejecutivo, se encontraba como primer punto del orden del día.