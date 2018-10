SET investiga a Zacarías Irún por supuesta evasión de impuestos

Pero confirmó que el parlamentario colorado no pago el Impuesto a la Renta Personal (IRP) porque no registró sus ingresos ante la institución.

“Si él tenía ingresos a nivel personal, tenía que haber tributado en renta personal desde finales del 2012, pero no figuraba en el IRP porque no tenía ingresos declarados. Ahora seguimos la pesquisa, tenemos un proceso abierto y estamos trabajando en los informes”, aseguró a radio Monumental 1080 AM.

Lea más: Zacarías Irún admite que no estaba inscripto en el IRP

Domínguez explicó que Zacarías Irún pudo evitar abonar el impuesto debido a que contaba con empresas unipersonales que podían ser utilizadas para su consumo personal.

“Hay una empresa unipersonal del senador, que tenía una cantidad de dinero importante, pero no existía ninguna persona física que respaldara el retiro de dinero”, manifestó.

El titular de la dependencia de recaudación sostuvo que la cartera es la más interesada en aclarar la situación, y de esa forma cobrar los impuestos correspondientes.

Puede escuchar la entrevista en Monumental 1080 AM.

Domínguez detalló que, de constatarse la evasión del impuesto, el político esteño deberá abonar hasta tres veces más de lo evadido e incluso puede ser sometido a un proceso penal por esa situación.

Nota relacionada: Fiscal indaga evasión de impuestos en caso clan Zacarías

Javier Zacarías Irún y su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, fueron denunciados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal. A raíz de ello, el Ministerio Público realizó 10 allanamientos en el marco de la investigación.

El legislador argumentó el viernes pasado que paga el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis), desde hace 11 años y sostuvo que se inscribió al IRP tras asumir funciones como legislador.