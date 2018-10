Zacarías Irún admite que no estaba inscripto en el IRP

El parlamentario, por su parte, se defendió y dijo que tributaba el Impuesto a la Renta Comercial, Industrial o de Servicios (Iracis) ya que su actividad, desde hace 11 años, es comercial. Indicó que emitía facturas por sus servicios de asesoría.

“Pago el IRP desde que soy senador de la nación. Un profesional independiente puede optar por dar factura y pagar a través del Iracis. Se paga el impuesto, pero el comercial”, explicó a NoticiasPy.

Para el político colorado, los avances mencionados por el fiscal son precipitados e irresponsables. Consideró que debería realizar un análisis técnico y un cruzamiento de datos para alegar que existan irregularidades.

“La diferencia entre capital integrado de una empresa, el movimiento que tiene y lo que se paga en la SET, es muy grande. Lo que se paga es sobre la ganancia, no sobre el capital. No está entendiendo (el fiscal), por eso no debe hablar demasiado pronto si no tiene debate técnico”, sostuvo.

Sin embargo, el pago del IRP alcanza este año a aquellas personas físicas con ingresos anuales superiores a los G. 97.973.904 (en promedio, para quienes tienen un ingreso mensual G. 8.164.000). El tributo comprende actividades que incluyen el ejercicio de profesiones o la prestación de servicios personales de cualquier caso.

De igual forma, abarca a las utilidades y excedentes que se obtengan en carácter de socios o accionistas de entidades que realicen actividades del Iracis e Iragro. Tal es el caso del líder esteño, que es accionista de las firmas Itapema SA y Gestión del Este SA.

Otro dato develado por el agente fiscal es que hallaron papeles sobre aportes para la integración de acciones por un monto superior al que figura en los documentos proporcionados a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

De acuerdo con las informaciones preliminares, en el 2014, estas firmas movían unos G. 464 millones en calidad de aporte para integrar acciones. Para el 2017, la suma ya ronda los G. 8.000 millones.

Estos nuevos datos surgieron tras los procedimientos realizados este jueves en Asunción y Alto Paraná. En total, fueron siete los allanamientos, entre los que se incluyó a la Municipalidad de Ciudad del Este y la Gobernación de Alto Paraná.

Las investigaciones fueron abiertas tras una denuncia presentada por un grupo de abogados. El senador y su esposa, la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod fueron acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal.

Al igual que la pareja Zacarías-McLeod, el empresario Fernando Román Fernández y la hermana del legislador, Margarita Antonia Zacarías Irún, también son indagados por la Fiscalía.