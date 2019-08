PDP, a favor de juicio político a Mario Abdo y Hugo Velázquez

La senadora del PDP, Desirée Masi, pidió este lunes que la oposición en Diputados ejerza sus funciones. “La oposición debe ser seria y presentar el libelo y definir sobre eso. Nosotros, que no tenemos diputados, vamos a evaluar la situación. Creemos que hay que darle fin a esta crisis”, dijo.

Masi aseguró que, si bien la ciudadanía obtuvo una gran victoria con la anulación del acuerdo sobre Itaipú, esto no resulta suficiente, ya que el Gobierno debe asumir sus responsabilidades y recuperar su credibilidad.

Indicó que, independientemente al resultado, durante un juicio político, las cabezas del Poder Ejecutivo podrán dar explicaciones al país.

Postura de la Conducción Nacional del Partido Democrático Progresista #ItaipúCausaNacional@desimasi2 pic.twitter.com/X0IJtjG169 — PDP Progresista (@pdpprogresista) August 5, 2019

“No puede ser que Horacio Cartes marque el ritmo y el presidente (Mario Abdo) no tenga una respuesta para la ciudadanía. La oposición debe ser responsable y garantizar la voluntad de la gente y no el acuerdo ni pactos políticos”, apuntó la legisladora, en comunicación con la 1080 AM Monumental.

Ante la presión del sector opositor y las movilizaciones ciudadanas en favor de un juicio político a Mario Abdo Benítez y a Hugo Velázquez, el senador Silvio Ovelar dijo que el Partido Colorado "defenderá el poder que ha logrado gracias al apoyo popular".

Este lunes, se hará una reunión entre los representantes de seccionales y dirigentes políticos de todo el país para analizar la situación que amenaza con la destitución de Abdo Benítez.

Por su parte, el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) trabaja en la elaboración del libelo acusatorio que puede dar inicio al enjuiciamiento. En la cadena de sucesión está el titular del Congreso, el senador liberal Blas Llano.

El Gobierno de Mario Abdo se encuentra tambaleando debido a que en las últimas semanas se desató un escándalo por darse a conocer la firma, el pasado 24 de mayo, de un acuerdo secreto sobre la compra de potencia de Itaipú entre Brasil y Paraguay.

El mismo acabó sin efecto, a pedido de Paraguay. La crisis provocó la renuncia del ex canciller Luis Alberto Castiglioni, el ex embajador en Brasil Hugo Saguier, el ex titular de la ANDE Alcides Jiménez y el ex director paraguayo de Itaipú José Alberto Alderete.