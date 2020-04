Imputan a sindicalistas de Itaipú que amenazaron con parar hidroeléctrica

El Ministerio Público decidió imputar este jueves a los sindicalistas que amenazaron con paralizar la hidroeléctrica de Itaipú , luego de no estar de acuerdo con la decisión del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de topear los salarios a G. 37 millones de los funcionarios de las binacionales.

Lea más: Abren causa penal por amenaza de paralizar hidroeléctrica

Los imputados son Miguel Conrado Testti Pera, Javier Villalba Alcaraz, Luis Enrique Cadogan Piraggini, Luis Riveros y Elías Sócrates Vargas Velázquez, por los hechos punibles contra el funcionamiento de instalaciones imprescindibles (perturbación de servicios públicos y coacción.

Embed El Ministerio Público, a través de los agentes fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Bibolini imputó a 5 personas por perturbación de servicios públicos y coacción, tras proferir supuestas amenazas de paralización de la hidroeléctrica Itaipú Binacional. — Sandra Quiñonez Astigarraga (@SandraQuinonezA) April 2, 2020

El equipo para la investigación, tras una nota firmada por los sindicalistas, está compuesto por los fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Bibolini, de las Unidades 1 y 2 Especializadas en Hechos Punibles Contra los Derechos Humanos.

Los fiscales pidieron el arresto domiciliario de los imputados, además de la prohibición de acercarse a las sedes de la Itaipú Binacional en Ciudad del Este y Asunción, como también al director del lado paraguayo Ernst Bergen.

Le puede interesar: Cinco sindicatos de Itaipú amenazan con paralizar usina

La nota que rechazaba el recorte salarial para establecer un tope de G. 37 millones fue firmada por los sindicatos Steibi, Sicae, Sise, Siconap, y Sinditaipu, mientras que los sindicatos Sticcap, Sichap, Sepeib y Sitraibi no prestaron su acuerdo.

No obstante, los sindicatos alegan que la misiva no tenía validez por no tener la aprobación de la asamblea y que la misma fue viralizada a la prensa.