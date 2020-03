Abren causa penal por amenaza de paralizar hidroeléctrica

El comunicado que trascendió en las redes sociales y medios de comunicación será investigado por un equipo de trabajo integrado por los fiscales Silvia Cabrera y Santiago González Bibolini, de las Unidades 1 y 2 Especializadas en Hechos Punibles Contra los Derechos Humanos.

A fin de acelerar los procesos investigativos, este martes, los fiscales se constituyeron en el lugar y se realizaron varias diligencias para esclarecer los hechos indagados. También se solicitó un informe al director general paraguayo de Itaipú, Ernst Bergen, sobre la nota emitida por los sindicatos, a fin de conocer sobre la misma.

Nota relacionada: Cinco sindicatos de Itaipú amenazan con paralizar usina

Asimismo, prestaron declaración testifical Ernest Bergen, el director técnico de Itaipú, Luis Gilberto Valdez; la directora Jurídica Ejecutiva, Iris Magnolia Mendoza, y el director Financiero, Fabián Domínguez.

Igualmente, los directivos se comprometieron a remitir informaciones complementarias a su declaración en el plazo de 24 horas.

Nota emitida no tiene validez, dicen sindicatos

En su defensa, los sindicatos de trabajadores de Itaipú emitieron otro comunicado este martes justificando que la nota viralizada no tiene validez, ya que no fue aprobada ni autorizada por la asamblea y, por lo tanto, no representa la voluntad o decisión de los sindicatos, ni de sus asociados.

El comunicado indica que los sindicatos están convencidos de defender los intereses de sus asociados y están en todo su derecho de reclamar contra acciones que "atentan discriminatoriamente contra los derechos de los trabajadores".

“Las medidas que el Gobierno Nacional desee implementar de manera inconsulta, sin considerar las consecuencias (…), eventualmente, podría demandar a los sindicatos y sus asociados a recurrir a manifestaciones o medidas dentro del marco legal, pero dejamos en claro de una vez y en forma definitiva que paralizar la usina hidroeléctrica de Itaipú no es y nunca fue, ni será y una opción de nuestra lucha”, afirma el documento.

También puede leer: Covid-19: Gobierno dispone reducción de salarios a funcionarios que ganen más de G. 10 millones

Los sindicatos firmantes garantizan el funcionamiento pleno y normal de todas las instalaciones de la hidroeléctrica Itaipú Binacional.

La nota fue emitida luego de que el presidente, Mario Abdo Benítez, instruyera que ningún funcionario gane más de G. 37 millones al mes por los próximos tres meses para afrontar los efectos de la pandemia del Covid-19. El pronunciamiento de los sindicatos causó la indignación ciudadana.

El comunicado fue divulgado en nombre de Steibi, Sicae, Sise, Siconap, y Sinditaipu, gremios sindicales que aglutinan a funcionarios de la Itaipú. Cuatro sindicatos no se plegaron al comunicado, estos son Sticcap, Sichap, Sepeib y Sitraibi.