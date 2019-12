Cucho Cabaña confía en poder salir de la cárcel y aguarda fallo de la jueza

La magistrada debe decidir si otorga la prisión domiciliaria al supuesto jefe narco o si dispone su continuidad en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, donde actualmente está recluido. La defensa del procesado sostiene que no existen elementos para retenerlo en la prisión.

“No sé por qué a algunos se les da (la prisión domiciliaria). A violadores le dan, no sé por qué a mí no me dan”, expresó Cabaña.

Pedro Wilson Marinoni, abogado de Cucho Cabaña señaló que se ofreció una fianza personal de G. 10.000 millones para que su cliente se beneficie con la prisión domiciliaria.

Cabaña está procesado por tráfico de drogas, provisión de medios de transporte para tráfico de drogas, asociación criminal, comercialización de estupefacientes y lavado de dinero.

Su detención se dio en setiembre del año pasado en el marco del Operativo Berilo en el Departamento de Alto Paraná, en un procedimiento encabezado por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y agentes del Ministerio Público.

Durante esos allanamientos se incautaron más de 21 kilos de cocaína, 27 vehículos, más de USD 800.000, armas y varias propiedades, siendo sindicado Cabaña como el líder de una estructura dedicada al envío de drogas al exterior.

Tras su detención, Cucho Cabaña quedó recluido en la Agrupación Especializada, pero en diciembre pasado fue trasladado a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

Desde su ingreso ha solicitado en reiteradas ocasiones su arresto domiciliario, pero ninguna llegó a prosperar.

El último pedido lo realizó en setiembre pasado, cuando ofreció en concepto de fianza de un inmueble valuado en G. 4.000 millones. A este monto se sumaron otros G. 2.000 millones que fueron ofrecidos por cuatro amigos suyos.