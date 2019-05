El JEM decidió, el pasado 30 de abril, desaforar y enjuiciar al fiscal, por la causal de mal desempeño en sus funciones y la supuesta comisión de delito, tipificado en la Ley 3759/09.

El agente fiscal se encuentra investigado en la causa de audios filtrados que revelaron supuestos negociados, cuando el presidente del órgano era el ex senador Óscar González Daher.

Los audios correspondían en gran parte al ex secretario de González Daher, Raúl Fernández Lippmann, quien se encargaba presuntamente de negociar los casos.

Este último anuncia en una de las conversaciones la visita del fiscal Vera Zarza a González Daher, para conversar sobre la causa que investigaba.

El representante del Ministerio Público habría presuntamente intentado beneficiar a Néstor Ariel Palma, quien es sindicado como supuesto apoyo logístico del Primer Comando Capital (PCC) y que es investigado por el multimillonario asalto a la empresa Prosegur.

El hombre fue acusado por la Fiscalía por complicidad en el robo agravado asociación criminal y producción de documentos no auténticos. El asalto a la firma, con resultado de muerte, se registró el 24 de abril del año 2017 en Ciudad del Este, en horas de la madrugada. El monto sustraído por los delincuentes fue de alrededor de USD 11 millones.

Como consecuencia de la filtración de audios, el ex senador González Daher fue destituido de la Cámara Alta, mientras que el ex legislador Jorge Oviedo Matto, también ex miembro del JEM, tuvo que renunciar al Congreso en el periodo pasado.

No obstante, volvieron a conseguir un curul en la Cámara de Senadores para este periodo legislativo, pero en medio de las protestas ciudadanas fueron obligados a renunciar.