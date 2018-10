Contradicciones en los relatos tras masacre en la "casa del horror"

Por esta causa, catalogada como un crimen macabro, fueron detenidas cuatro personas, incluyendo al sospechoso principal del quintuple homicidio. Los procesados realizaron declaraciones y brindaron sus respectivos relatos.

Sin embargo, surgen varias contradicciones en las manifestaciones de los jóvenes imputados tras la masacre en la hoy conocida como "casa del horror".

El principal sospechoso de los asesinatos es Bruno Marabel, de 19 años, quien era esposo de Dalma María Rojas, una de las víctimas.

La Fiscalía lo imputó por feminicidio y homicidio doloso. Se encuentra actualmente recluido en la Penitenciaría de Emboscada, desde donde conversó en exclusiva con Telefuturo, NoticiasPy, Radio Monumental y Última Hora.

Su testimonio se pudo contrastar con el relato de las otras personas vinculadas al caso, y estas son algunas de las preguntas o dudas que quedan por responder. Hasta el momento, no se conoce la historia real.

¿Vieron o no a Julio Rojas?

Araceli Sosa Díaz, de 23 años, imputada y detenida por homicidio doloso en calidad de cómplice, había manifestado que el único día en que vio con vida a Julio Rojas, una de las cinco víctimas asesinadas, fue el viernes 5 de octubre pasado.

Había relatado que, aquel día, ella y Bruno estaban llegando a la vivienda, ubicada en las calles Oliva y Montevideo, y al entrar encontraron a don Rojas dentro de la casa; al verlo, Bruno parecía sorprendido.

"Conocerle al señor Rojas fue una casualidad. Bruno no pensó que iba a pasar. Cuando nos fuimos a la casa, el señor Rojas estaba ahí, pero llegó así de imprevisto, nosotros estábamos llegando con Bruno y el señor estaba ahí. Él reaccionó de una manera extraña al verlo a él, parecía sorprendido", fueron sus palabras.

casa del terror1.jpg En esta vivienda se cometieron los asesinatos de toda una familia, cuyos cuerpos fueron hallados el lunes 8 de octubre. Rodrigo Villamayor.

Pero Bruno Marabel, al ser consultado cuando fue la última vez que vio a Julio Rojas, dijo que hacía tiempo ya no lo veía porque el hombre tenía restricción de ingresar a la vivienda y negó que haya ido a su casa.

"A él ya no lo veía hace tiempo porque no vivía más en la casa, estaba en J. Augusto Saldívar, vivía en una gomería. La verdad no tengo idea (por qué Araceli dijo que vio a Rojas en la casa). No tengo ni idea, ese día no se encontró nadie (en la casa); si el señor estaba ahí, se iba a quedar a vivir, pero él tenía una restricción por esa casa", dijo.

casa del horror2.JPG El crimen macabro se produjo en un vivienda ubicada en el microcentro de Asunción Miguel Houdín.

Posteriormente, aseguró que Julio Rojas fue a hablar con él en su trabajo. Sin embargo, no precisó el día en que conversó con su suegro.

"Se fue a hablarme en un pasillo de delivery, pero después de eso ya no le vi. No sé por qué Araceli dijo eso. La verdad, dijo muchas cosas que no tienen nada que ver; calculo que dijo eso por querer salir en libertad. Araceli dijo primero una cosa y después otra cosa", sostuvo.

En la imagen del circuito cerrado de un comercio se puede observar que el martes 2 de octubre pasado, Julio Rojas, ingresó al local, a las 10.08, para hacer algunas compras.

"Ni yo puedo explicar eso, no está a mi alcance explicar eso", respondió al ser consultado sobre la presencia de Julio Rojas en inmediaciones de la "casa del horror".

¿Le asaltaron o no el 29 de setiembre?

Marabel dijo que el 29 de setiembre se presentó a trabajar a las 9.00 en buenas condiciones, después de una noche de fiesta con una compañera de trabajo.

"Estuvimos hasta las 6.00, después de ahí me fui a dormir en su casa (de una compañera). Entré a mi trabajo a las 9.00", relató.

Sin embargo, Griselda Acosta, abogada de los otros imputados dijo que ese 29 de setiembre Marabel amanece frente a su trabajo desarreglado y con rasguños, por lo que le dieron el día libre en su puesto laboral.

"Él estaba todo golpeado, con las manos todo con rasguños, con la pierna cortada y manifiesta que los ladrones entraron a su casa, que le golpearon a él, que no encontraron a su familia, pero que le golpearon", había manifestado.

crimen 3.JPG Bruno Javier Marabel es el principal sospechoso del macabro crimen, según las investigaciones de la Fiscalía. Raúl Cañete.

¿Cometió o no los asesinatos?

El subjefe de Homicidios de la Policía Nacional, comisario Sergio Insfrán, había afirmado a los medios que el propio Bruno había confesado a los intervinientes que él asesinó a toda la familia.

Aunque el jefe policial, en su momento, no entró en mayores detalles, indicó que el joven mencionó que primero asesinó al hombre, que sería el padre de Dalma, con un cuchillo. También, supuestamente, confesó que cometió solo los cinco homicidios.

Bruno Marabel aseguró, este lunes, que él no mató a la familia de su esposa y que desconoce a los autores del hecho.

"Yo no tengo absolutamente nada que ver con las muertes ni de las criaturas ni de las personas", aseguró durante la entrevista.

bruno marabel detenido.JPG Bruno Marabel, esposo de Dalma Rojas, fue imputado por feminicidio y homicidio doloso. Juan Agüero.

¿Vendió su heladera o la de su suegra?

Aidée Carolina Díaz, madre de Araceli, había dicho que Bruno vendió a su hermana una heladera, que supuestamente era de su suegra, por G. 300.000.

Sin embargo, el joven negó ese hecho, alegando que él había comprado ese electrodoméstico de una casa de empeño y lo quiso vender para salir con su novia Alba Rosalía Armoa, también detenida.

¿Cartera que regaló era de su suegra o era nueva?

La fiscala Esmilda Álvarez, quien investiga el caso, contó que Araceli tenía en su poder la cartera de Elva Rodas, madre de Dalma y otras de las víctimas del crimen, porque Bruno se la había regalado.

"La cartera de una de las víctimas estaba en poder de ella y lo estaba utilizando", había manifestado a los medios de prensa la agente del Ministerio Público.

Por su parte, Bruno Marabel aseguró que la cartera era nueva y que había comprado del Mercado 4 para Araceli, porque le ayudó en su relación con Alba.

casa del horror2.jpeg Por éste estacionamiento se ingresó a la vivienda aquel día de los hallazgos. Rodrigo Villamayor.

¿Bruno prohibía o no recorrer la casa a Alba?

Griselda Acosta, representante legal de Alba Armoa, de 19 años, novia de Marabel, había expresado a los medios de prensa que su defendida es una víctima más de Bruno Marabel y que, incluso, él la amenazaba para que no deje la vivienda.

También dijo que Alba no se percató de que los fallecidos estaban en esa residencia porque el joven no le permitía ingresar a algunas habitaciones.

Ante esto Bruno contestó: "Eso es totalmente mentira, ella recorría donde ella quería. Yo le decía: 'Esta es tu casa hace lo que vos quieras'". Ella movía todo de lugar, ponía las cosas donde le gustaba a ella, hacía lo que quería ahí", relató.

Alba y Araceli.jpg Araceli Sosa y Alba Armoa (de frente) están imputadas por homicidio doloso en calidad de cómplices. Walter Franco.

¿Nadie olió nada en el lugar?

Bruno Marabel, al igual que los otros tres imputados y detenidos habían coincidido en que no olieron absolutamente nada nauseabundo en la vivienda. Sin embargo, la fiscala Esmilda Álvarez asegura que no se pudo haber estado allí sin percatarse del fuerte olor.

"Eso estaba lleno de moscas, el olor era insoportable, era imposible que una persona esté en ese lugar y no se dé cuenta de lo que estaba ocurriendo", había explicado.

hallazgo cadaveres.jpg Los cadáveres fueron hallados en una vivienda en el microcentro de Asunción. Miguel Houdin.

El caso

El lunes 8 de octubre fueron encontrados los cuerpos putrefactos de Dalma María Rojas Rodas; su padre, Julio Rojas; su madre, Elba Rodas, y sus hijos de 4 y 6 años. Cuatro de los cuerpos fueron hallados en fosas y el quinto bajo escombros.

casa del horror fachada.jpeg La ahora conocida como "Casa del Horror" está ubicada en las calles Oliva y Montevido de Asunción. Rodrigo Villamayor.

Se presume que todos fueron asesinados a puñaladas, pero, hasta la fecha, la causa de muerte de algunos de los miembros de la familia también es un tema que engrosa la lista de dudas en torno al caso.

El principal sospechoso de los asesinatos es Bruno Marabel, esposo de Dalma María Rojas, quien está con prisión preventiva tras ser imputado por feminicidio y homicidio doloso.

crimen 6.JPG Alba Armoa habría sido embaucada por Bruno Marabel, sostuvo la defensa de la imputada. Archivo ÚH

Los demás imputados por homicidio doloso en calidad de cómplices son María Araceli Sosa Díaz, su hermano Marcelo Sosa Díaz y Alba Armoa. Las investigaciones buscan dilucidar con exactitud las fechas en que se cometieron los homicidios.