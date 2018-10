"Solamente quiero aclarar que yo no tuve nada que ver con esas muertes, esa familia tenía bastantes amenazas, no solamente este año, no solamente acá en Paraguay, sino internacionalmente. Mandaron presos a abogados, jefes militares, jueces. Esa familia tenía muchos rivales", manifestó.

El joven contó que realizó dos denuncias, contra Julio Rojas y contra Dalma Rojas, por agresión y aclaró que por parte de la familia jamás existió ninguna denuncia en su contra.

"A mí me culparon porque yo estaba en esa casa cuando ellos ya estaban muertos, pero yo no sabía nada, yo estaba en mi trabajo, de ahí a mi entrenamiento y después a mi casa, no tengo ningún antecedente ni por violencia", afirmó.

Vivía amenazado por la familia, dice Marabel

Bruno Marabel relató que era permanentemente amenazado por los familiares de su esposa, quienes le decían que iban a matarlo o que lo enviarían preso; también lo amenazaban con quitarle la casa a su padre.

"Por eso me quedaba ahí con ellos, tenía que trabajar para ellos. Toda la familia me amenazaba, pero más Dalma", se excusó al ser consultado sobre esa situación.

Recordó, también, que Julio Rojas intentó agredirlo en diferentes oportunidades y que, incluso, en dos ocasiones quiso acuchillarlo, en una de ellas, Dalma y su madre tuvieron que intervenir para que no resulte herido.

Al respecto, señaló que en la vivienda había "más peleas que una buena vida", ya que Julio Rojas y Elva Rodas querían dinero en todo momento.

"El señor (Julio Rojas) era un viciante, tenía que vender cualquier cosa para poder jugar y si no podía vender algo, se iba y le pedía plata a los clientes. Todo era amenaza. Si no le amenazaba a Dalma, me amenazaba a mí o si no, a la mamá. Era amenaza tras amenaza, el que más comía amenazas era yo (sic)", detalló.

No veía a la familia hace un tiempo

Los cuerpos de los fallecidos fueron hallados el 8 de octubre pasado en el interior de una vivienda ubicada en Oliva y Montevideo, hoy conocida como "la casa del horror".

Marabel mencionó que tres semanas antes del hallazgo él ya no veía a la familia y que esto no le llamó la atención porque ellos solían desaparecer por varios días. Afirmó que ellos tenían casas en Luque, J. Augusto Saldívar, Ciudad del Este y Fernando de la Mora.

Sobre el 28 de setiembre pasado, sostuvo que trabajó hasta las 2.00, luego salió con una amiga y fue a dormir a la casa de ella. Al día siguiente, el 29 de setiembre, fue a las 9.00 a su local de trabajo.

Bruno Marabel especificó que estaba empezando una relación con Alba Rosalía Armoa y que fue el 29 de setiembre cuando la invitó a ir a su casa; desde entonces, la joven se quedó a vivir con él.

"En realidad, no le llevé a vivir en casa (a Alba). Le dije: 'Vamos a hacer una joda en casa'; me dijo que sí. Después, ella se quedó nomás ya ahí, qué le iba a decir, no se fue más, se quedó ahí", puntualizó.

Al ser consultado sobre los rasguños que presentó un día que fue a su trabajo, refirió que le asaltaron en la calle y que supuestamente se peleó con los delincuentes, quienes le robaron la suma de G. 200.000.

"Supuestamente, el 28 pasó eso (los homicidios). Esa vez yo estaba en una discoteca en el centro", expresó Bruno Marabel.

Julio Rojas ya no vivía en la casa

Marabel precisó que a Julio Rojas no lo veía hace tiempo y que se había mudado en J. Augusto Saldívar debido a que tenía orden de restricción para acercarse a la vivienda del microcentro de Asunción.

Negó que el martes 2 de octubre haya visto a Julio Rojas, como lo aseguró su amiga Araceli Sosa Díaz. Dijo desconocer por qué la joven había contado que vio a Julio Rojas en su casa y consideró que en su declaración con los medios de prensa ella tuvo varias contradicciones.

¿Por qué se casó con Dalma?

Bruno Marabel conoció a Dalma Rojas en la Costanera de Asunción, según su propio relato, posteriormente se hicieron novios y seis meses después la relación cambió.

"Nos casamos por el simple hecho de que ella me dijo que su mamá le estaba queriendo quitar las criaturas. Me dijo si no me podía casar con ella para que no le quiten a las criaturas. Me dijo que si ella se casaba con alguien, no le iban a poder sacar. Yo accedí, pero le dije que cuando estaba todo bien, me iba a dar el divorcio", aclaró a los periodistas.

Dijo que dos meses después de concretarse el matrimonio, Dalma le contó que no era válido porque ya se casó en tres oportunidades con otras personas.

"Una relación de pareja no llegamos a tener porque a ella le gustaba estar conmigo y, a la vez, estar con otra persona. Ella podía hacer lo que quería y yo no. Ella podía salir y yo no. Pero eso no me molestaba porque yo hacía lo correcto. Le decía que algún día me iba a cansar y le iba a dejar, que no me importaba la amenaza que me daban, me iba a ir de la casa", expuso.

El matrimonio tenía problemas desde seis meses antes de conocerse el crimen y el joven deseaba salir de esa relación y abandonar la casa; sin embargo, era amenazado por su esposa. "Ella me llegó a pegar varias veces, me pateaba, me daba cachetazos", reveló Marabel.

El caso

El lunes 8 de octubre fueron encontrados los cuerpos de Dalma María Rojas; su madre, Elva Rodas; su padre, Julio Rojas del Valle, y sus dos hijos menores. Según el informe forense, las víctimas habrían sido apuñaladas.

El principal sospechoso del quíntuple asesinato es Bruno Marabel, esposo de Dalma, quien fue imputado por feminicidio y homicidio doloso.

Además, fueron imputados por homicidio doloso en calidad de cómplices Alba Rosalía Armoa, Marcelo Gabriel Sosa Díaz y su hermana, María Araceli Sosa Díaz, puesto que, días después del horrendo crimen múltiple, estuvieron en "la casa del horror".