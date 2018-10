La fiscala Esmilda Álvarez dijo, en comunicación con el programa La Lupa, emitido por Telefuturo, que con los datos recabados empezaron a establecer los tiempos en que desaparecen de la rutina diaria estas personas.

"Ya podemos establecer hasta cuándo estuvo en escena, haciendo una vida normal, cada una de estas personas. En el caso de Julio Rojas, fue hasta el 2 de octubre. Unos días antes, cuando el señor seguía vivo, se la ve por última vez a Dalma en sus actividades diarias, al igual que a los chicos. Son elementos que sirven para ir completando estas hipótesis, que aún tienen aristas oscuras, pero estamos avanzando", comentó Álvarez.

La agente fiscal aseguró que ya tienen la fecha de cuándo fue la última vez que los niños fueron al colegio y cuándo Dalma asistió a sus entrenamientos diarios en su gimnasio. Sin embargo, evitó dar mas detalles de la investigación.

"Confirmamos la hipótesis de que había dos alternativas: él (Bruno Marabel) no pudo hacer esto solo, y si así fuera, lo habría hecho en forma secuencial y no de una vez. Sabemos con firmeza los tiempos en que estas personas estaban aún con vida, y son tiempos diferentes, eso puedo afirmar", añadió.

Foto: UH Edicion Impresa Resignado. Bruno Marabel, momentos antes de presentarse ante la fiscala del caso.

El autor no habría actuado solo

El principal sospechoso de los crímenes es Bruno Marabel, de 19 años, esposo de Dalma Rojas, quien ya fue detenido e imputado por feminicidio y homicidio doloso.

Según los investigadores, él no pudo haber actuado solo en este macabro asesinato, por lo que no descartan que haya contado con la ayuda de otra persona.

"Esta situación no se dio de una vez. Aparentemente (Marabel), lo hizo o lo hicieron en etapas diferentes", comentó Álvarez.

Insistió en que en la escena del crimen hubo más de un involucrado, además de Marabel, refiriéndose a personas indeterminadas, ya que aún no pueden establecer la participación de posibles cómplices.

"No se puede definir el tiempo exacto de muerte de las víctimas, pero no pudo haberlo hecho solo, por lo que conllevaba matar a cinco personas con armas blancas y que las víctimas no se hayan defendido. Además, por las fosas que se cavaron para llevar los cuerpos desde la casa hasta el fondo, por varios metros. Eso es lo que nos decía la escena del crimen", explicó.

Por último, manifestó que no es un caso simple y que hay mucho más allá de lo que se ve. Esto lo deduce por los elementos recolectados del lugar del crimen. Hay evidencias que hacen suponer a los investigadores que todo apunta a un feminicidio, porque el principal sospechoso, Bruno Marabel, estaba casado con Dalma Rojas, una de las víctimas.

bruno y dalma.JPG Bruno Marabel y Dalma Rojas contrajeron matrimonio en enero de este año en la ciudad de Itá. Gentileza.

Sin embargo, no es la única hipótesis, porque la familia estuvo involucrada en casos de estafas, lo que podría dejar a la vista otro móvil para este quíntuple homicidio que conmocionó al país.

Circuito cerrado capta a una de las víctimas el 2 de octubre

En la imagen del circuito cerrado de un comercio se puede observar que el martes 2 de octubre pasado, Julio Rojas del Valle, padre de Dalma Rojas, ingresó al local, a las 10.08, para hacer algunas compras.

Por su parte, el médico forense Pablo Lemir no cree que los homicidios fueran cometidos por una sola persona, por el arma blanca utilizada y el contexto.

"Estamos hablando de que una de las víctimas es una luchadora, la otra víctima es un señor con una contextura física grande, no es específicamente una persona muy pequeña con una contextura física que implique que no podría defenderse. Estamos hablando de, por lo menos, dos personas que tienen toda la capacidad de defenderse", refirió en comunicación con el programa de Telefuturo, La Lupa.

bruno marabel detenido.JPG Bruno Marabel, ex pareja de Dalma Rojas, fue imputado por feminicidio y homicidio doloso. Juan Agüero.

Agregó que a estas características se suma todo el trabajo que se realizó para cavar dos fosas en el baño de la vivienda y enterrar ahí cuatro de los cinco cuerpos.

"Todos esos elementos me hacen pensar que no hay una participación única; primero, por el proceso mismo de matar y, segundo, por el proceso de encubrir. Por estos elementos, no creo que sea una sola persona", mencionó.

Los crímenes habrían ocurrido entre el 2 y 3 pasado

Luego de la autopsia de los cinco cuerpos en estado de descomposición, el médico forense Pablo Lemir opina que la masacre en la que fueron víctimas dos niños y tres adultos habría ocurrido entre el 2 y 3 de este mes. Los cuerpos fueron hallados el pasado lunes 8, en horas de la tarde.

"No tenemos precisión sobre el día del fallecimiento de cada una de las personas, y eso obedece al hecho de que, en cuatro de los cinco cuerpos, se utilizaron algunos acelerantes del proceso de esqueletización, (cal), lo cual hizo que se alteren mucho los parámetros para medir la data de muerte", explicó el médico forense Pablo Lemir.

El cuerpo que no tenía acelerante de la putrefacción es, justamente, el del señor Julio Rojas del Valle, que fue encontrado primeramente por los intervinientes, en una de las habitaciones de la ahora conocida como la "Casa del horror", en pleno microcentro de Asunción.

"Estaba cubierto con algunos otros elementos, y eso hizo que no podamos establecer un parámetro mayor. Estamos manejando una data de muerte mínima de cinco días aproximadamente, con relación al momento del hallazgo", refirió.

El último en morir habría sido Julio Rojas

Aparentemente, hay diferencias en el momento de muerte de Julio Rojas del Valle, según la autopsia, por lo que hace deducir a las autoridades que él pudo haber sido el último en morir.

Además, María Araceli Sosa Díaz , una de las imputadas por homicidio doloso en calidad de cómplice, había manifestado a los medios de prensa que la única y última vez que vio con vida a Julio Rojas fue el pasado viernes 5 de octubre al mediodía.

Los otros imputados también por homicidio doloso en calidad de cómplices fueron Marcelo Sosa y Alba Armoa, quienes están también tras las rejas.