A seis años del secuestro de Edelio, su madre cree que se unió al EPP

Doña Obdulia Florenciano, madre del uniformado, manifestó a Última Hora que cree que Morínigo se unió al grupo criminal, ya que está en poder de ellos desde hace 6 años.

"El está en manos de ellos, lo que ellos quieren él va a hacer, no tiene otra opción mi hijo, ahora mismo él está bajo el mando de los epepistas, forma parte de ellos, rodeado de armas, de bombas, pienso que si está vivo, se unió a ellos", expresó.

Lamentó que pasó tanto tiempo y que no tenga ninguna información sobre Edelio por parte del Ministerio Público, de la Policía Nacional y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

EDELIO MORINIGO.JPG Edelio Morínigo cumple seis años en poder del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Foto: Gentileza.

"No hay nada de él, no hay información de mi hijo, ingresamos en el monte dos veces porque teníamos información de que su cuerpo estaba en el monte. Ya no sé qué decir; si está vivo mi hijo, yo pienso que se iba a comunicar con nosotros, pero nunca se comunicó, no hay noticia, ninguna novedad", lamentó.

Recordó que la única prueba de vida fue aquel video divulgado por el grupo criminal en octubre del 2014 y un papel que le entregaron las autoridades que decía "Restos de Edelio, favor entregar a los familiares", y nada más.

Manifestó que a lo mejor hay personas que sepan información de él, sin embargo, nadie quiere hablar en la zona por temor.

Para este domingo se tiene previsto realizar una misa en la casa de doña Obdulia Florenciano, como cada año, en su conmemoración.

Su familia viajará a la capital para exigir información

Este lunes la familia de Edelio Morínigo realizará una movilización frente a la Fiscalía General del Estado, exigiendo justicia por el secuestro de Edelio. Pedirán una audiencia con Sandra Quiñónez para que les brinde información del caso.

"A través de una presión a lo mejor esa gente nos va a atender, hasta ahora no hicieron nada, no tengo ninguna noticia", refirió Obdulia Florenciano.

Mencionó que el caso está a cargo del fiscal Federico Delfino y que ella denunció amenazas de muerte, pero que "ninguna palabra" le dijeron los investigadores.

"Yo no sé si porque somos pobres esa gente no da importancia a nuestra situación, hay una desigualdad total", agregó.

obdulia florenciano.JPG Doña Obdulia clama por tener alguna noticia sobre su hijo.

Aseguró que pedirá una audiencia con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, ya que hace un año se reunió con él y luego nunca más él se comunicó con la familia.

"Queremos hablar con todas las autoridades, porque voy a exigir información, voy a hacer un barullo y ahí ellos me tienen que atender", refirió.

"Repudiamos la actitud desinteresada por parte de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y del fiscal Federico Delfino. Exhortamos a las autoridades a que en caso de no hacer lugar a nuestros reclamos, tomaremos otras medidas más drásticas que en su momento anunciaremos", expresó además la familia a través de un comunicado.

Piden también el esclarecimiento de las amenazas contra Obdulia Florenciano, recibida supuestamente por parte de un presunto personal de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

Obdulia Florenciano.jpeg Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio del 2014 y desde aquella vez no hay noticias de él. Foto: Justiniano Riveros.

Mensaje para Edelio

Por último, doña Obdulia brindó algunas palabras para su hijo, en caso de que esté con vida y pueda leerla.

"Si está vivo, si me está leyendo, como mamá le prometo que nunca voy a dejar impune su caso, que nunca le vamos a olvidar, vamos a seguir luchando, le queremos mucho", expresó.

Recordó a Edelio como un hijo muy amable, muy cariñoso, que siempre se portaba bien, siempre los cuidada.

"Cada paso ahora estoy recordando", dijo con la voz entrecortada, por la tristeza y la ansiedad de estar lejos de su hijo desde hace seis años.

FTC sostiene que Edelio sigue vivo

El teniente coronel Luis Apesteguía, vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), manifestó a Última Hora que el servicio de inteligencia siempre trabaja en la búsqueda de Morínigo.

"Hay muchas informaciones, que no puedo socializar porque muchas cosas no voy a poder sostener, nada más que por eso, pero seguimos trabajando", expresó.

Apesteguía además afirmó que los datos que manejan es que Edelio Morínigo sigue estando vivo.

"Quisiera brindar más información, pero es un tema muy sensible. No puedo dar más información. Pero sí trabajamos en ello, hasta que no se demuestre lo contrario, para el Comando de Operaciones de Defensa Interna seguirá vivo", expresó.

El caso

El efectivo policial fue llevado el 5 de julio del año 2014 por los miembros del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde compartía con amigos en su día libre.

Los delincuentes nunca realizaron ningún pedido de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos.

La propuesta no fue aceptada por el Gobierno de turno de ese entonces, a cargo de Horacio Cartes, que había asegurado que no negociaría con criminales.

El 18 de ese mismo mes, se tuvo la única prueba de vida del agente, un video en el que aparecía en compañía del entonces secuestrado Arlan Fick.

Edelio-Prueba de vida.

La última confirmación de que Edelio seguía con vida que obtuvo la familia fue el 26 de diciembre del 2014, un día después de que el joven Arlan Fick fue liberado por el grupo criminal. Fick aseguró que el suboficial seguía con vida, ya que estuvieron juntos los últimos días de su cautiverio.

En abril del año 2018, los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hallaron panfletos, que supuestamente fueron dejados por los miembros del EPP, que hablaban de la muerte del suboficial.

comunicado epp.jpg

Esta noticia fue comunicada a la familia, pero, hasta la fecha, las autoridades no pudieron confirmar que Edelio haya muerto.

Supuestas amenazas a su madre

El 7 de junio del 2019, Obdulia Florenciano denunció que se le acercó, en la ciudad de Yby Yaú, Derlis Godoy Ibarra, quien se identificó como ex personal de Inteligencia Civil de la Fuerza de Tarea Conjunta, y le manifestó que, supuestamente, dos militares están queriendo acabar con su vida.

Según la denuncia, Godoy le dijo que quienes quieren atentar contra ella son dos coroneles, de apellidos Casco y Fernández, asignados en la FTC, asentados en el destacamento del Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), en la ciudad de Arroyito.

Obdulia Florenciano.jpeg Edelio Morínigo fue secuestrado en julio del 2014 y desde aquel entonces sólo hubo una prueba de vida. Foto: Justiniano Riveros.

El hombre le comentó que ambos le habían llamado ofreciéndole dinero en efectivo para matarla y que él, supuestamente, se negó a cometer el asesinato.

Tras esto, fue detenido Derlis Godoy Ibarra y el vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), mayor Luis Apesteguía, dijo que el hombre es un "extorsionador" que se hacía pasar por un agente más.

Manifestó que no era la primera vez que el hombre proveía de informaciones falsas. Señaló que tres años atrás se presentó ante las autoridades para formar parte de la inteligencia civil, pero fue rechazado.

Ingresaron al monte sin éxito

El 17 de enero de este año, un grupo de familiares, vecinos y amigos de Edelio Morínigo ingresaron a la zona boscosa en la estancia Macchi Cué, ubicada en la localidad de Arroyito, Departamento de Concepción, donde Morínigo fue visto por última vez.

Búsqueda. Obdulia Florenciano (remera a rayas) lideró la expedición en el monte, ayer. Doña Obdulia Florenciano (remera a rayas) lideró la expedición en el monte, en busca de Edelio Morínigo.

La madre del uniformado había manifestado que tomaron la decisión de ingresar hacia el monte tras no recibir respuestas concretas por parte del Gobierno.

Pese a las incursiones en la zona boscosa, no se pudieron encontrar rastros de Morínigo.

Hallazgo de tambor

El 1 de febrero pasado, a 1.000 metros de la vivienda de los padres del suboficial, la familia encontró un tambor de 60 litros, de color azul, que estaba herméticamente cerrado y enterrado.

En un primer momento, los parientes pensaron que el cuerpo de Edelio se encontraba en el interior, sin embargo, al transcurrir las horas, esto fue descartado por las autoridades.

En el interior solo había vainillas servidas, ropas y botas usadas en muy mal estado.

Edelio.jpg Los primeros análisis realizados por personal de Criminalística de la Policía Nacional descartaron la presencia de restos óseos en los tambores hallados cerca de la vivienda de los padres de Edelio Morínigo. Foto: Gentileza.

Un ganadero secuestrado

El ganadero Félix Urbieta, de 70 años, fue secuestrado el 12 de octubre del 2016 de la estancia Dos Hermanas, ubicada en Belén, Departamento de Concepción.

Los supuestos autores del secuestro son los integrantes del autodenominado Ejército del Mariscal López (EML).

En febrero del año 2017 los captores enviaron a sus familiares una única prueba de vida que consistía en un video de pocos segundos.

En un principio, los criminales habían exigido USD 500.000 para liberar a Félix Urbieta, luego el monto bajó a USD 350.000. Sin embargo, nunca más se volvieron a comunicar con sus familiares.