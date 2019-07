A 5 años del secuestro, familia de Edelio Morínigo sigue sin respuestas

Una marcha y una misa se prevé este viernes para recordar al suboficial Edelio Morínigo , en el marco de los cinco años de su secuestro. Para la familia, "ya no hay nada en Paraguay" para ellos ni para el agente, por lo que ya decidieron recurrir a instancias internacionales.

En contacto con Última Hora, doña Obdulia Florenciano expresó que el plazo que le otorgaron al Gobierno para brindar informaciones sobre su hijo venció este viernes y que ya no les queda otra que accionar contra el Estado paraguayo.

En ese sentido, contó que el jueves pasado recibió la visita del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien le dijo que ya no tienen noticias sobre su hijo. El primer mandatario recordó esta semana a Morínigo, durante la presentación de su informe de gestión ante el Congreso, y reconoció que no está conforme con los resultados.

Para doña Obdulia, no existe la Justicia para los pobres en nuestro país y cree que hasta ahora no se investiga el caso de su hijo, que solo pasan las autoridades, pero que ninguna hace nada.

timeline edelio morínigo 5 años.png

Sin esperanzas

Con los años que lleva luchando doña Obdulia para tener noticias sobre su hijo, exigiendo su liberación de todas las formas posibles, es muy entendible que pueda perder las esperanzas de que Edelio se encuentre con vida. El secuestro del suboficial es el más largo del país.

“Mucha gente me dijo que mi hijo está con vida, pero yo no estoy segura, porque hace mucho tiempo y no puede ser que una persona aguante mucho tiempo estar en cautiverio, privado de su libertad”, se sinceró.

Sin embargo, no pierde las esperanzas de saber qué fue lo que pasó con su hijo. ”No quiero que acabe así por así no más, por el monte, sin saber nada de él”, manifestó.

El secuestro más largo de la historia del país

El efectivo policial fue llevado un 5 de julio del año 2014 por los miembros del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), cuando se encontraba en la estancia Macchi Cué, a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción, donde compartía con amigos en su día libre.

Los epepistas nunca realizaron ningún pedido de dinero por su liberación, pero sí un intento de canje, en el mes de octubre del mismo año, por seis miembros del grupo criminal que se encontraban presos.

La propuesta no fue aceptada por el Gobierno de turno de ese entonces, a cargo de Horacio Cartes, que había asegurado que no negociaría con criminales.

El 18 de ese mismo mes, se tuvo la única prueba de vida del agente, un video en el que aparecía en compañía del entonces secuestrado Arlan Fick.

Edelio Morínigo

La última confirmación de que Edelio seguía con vida que obtuvo la familia fue el 26 de diciembre del 2014, un día después de que el joven Arlan Fick fue liberado por el grupo criminal. Fick aseguró que el suboficial seguía con vida, ya que estuvieron juntos los últimos días de su cautiverio.

En abril del año 2018, los integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) hallaron panfletos, que supuestamente fueron dejados por los miembros del EPP, que hablaban de la muerte del suboficial.

Esta noticia fue comunicada a la familia, pero, hasta la fecha, las autoridades no pudieron confirmar que Edelio haya muerto.

Otros secuestrados por grupos armados

En estos cinco años, unas nueve personas fueron llevadas por grupos armados del norte del país, entre ellas el ganadero Félix Urbieta, quien continúa privado de su libertad desde hace 996 días.

La última prueba de vida, consistente en un video, fue entregada, en febrero del 2017, a los familiares de Urbieta por sus captores, quienes pertenecen al Ejército del Mariscal López (EML), un grupo escindido del EPP.

De estas nueve personas, tres víctimas fueron asesinadas y cinco liberadas por los guerrilleros, tras el pago de dinero en concepto de rescate y el cumplimiento de las exigencias realizadas.

El Ejército del Pueblo Paraguayo tiene 13 secuestros en su haber y nueve de ellos, incluido el caso de Edelio Morínigo, se dieron durante el anterior Gobierno, de Horacio Cartes.