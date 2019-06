Gobierno ya no tiene noticias sobre Edelio, lamenta doña Obdulia

“No hay nada, ese es nuestro reclamo directo. Queremos saber de él y seguimos esperanzados”, comentó. Sin embargo, dijo ya no recibir “promesas oficiales” por parte de las autoridades.

“Solamente vienen a visitarnos (los investigadores) de vez en cuando, pero ya no hay promesas, porque nos dicen que ya no tienen noticias de Edelio”, refirió en contacto con la 1020 AM.

La familia prevé marchar nuevamente el día del aniversario del secuestro del suboficial y reiterar a los captores su pedido de libertad o prueba de vida.

Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio del 2014 cuando estaba de día libre y fue de cacería con un grupo de amigos, en la estancia Macchi Cué, ubicada a 100 kilómetros de la ciudad de Concepción.

A tres meses de su cautiverio, sin que se supiera nada de él, su familia recibió la primera y única prueba de vida: un video grabado el sábado 18 de octubre de ese año.

Al uniformado se lo vio en compañía del joven Arlan Fick, quien también en ese momento estaba en poder del grupo criminal.

En las imágenes, se observaba al uniformado en medio del monte, rodeado por los delincuentes armados, quienes describieron a Morínigo como el "prisionero de guerra del Ejército del Pueblo".

El 26 de diciembre de 2014, un día después de que Arlan Fick haya sido liberado, el joven aseguró que el policía seguía con vida, ya que estuvieron juntos los últimos días.

El EPP nunca pidió un pago de rescate para liberarlo; sin embargo, solicitó a las autoridades que liberen a seis integrantes de la banda, quienes se encuentran recluidos en distintas penitenciarías. Este pedido fue rechazado desde un primer momento por el Gobierno.

La última novedad que se tuvo del caso fue en abril del año pasado, cuando la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) encontró documentos que hacen presumir que el suboficial estaría muerto.

Desde aquel día, y hasta el momento, la FTC no confirmó que Edelio Morínigo esté sin vida, aunque tampoco han logrado rescatarlo ni tener noticias de él durante estos casi cinco años.