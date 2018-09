“Ante los hechos de público conocimiento que involucran al diputado Carlos Portillo, y la gravedad de los hechos denunciados, el presidente, Efraín Alegre considera saludable que el mismo debe dar un paso al costado y renunciar a su banca para someterse a la investigación judicial”, reza la primera parte del comunicado.

Alegre también se expresó a través de su cuenta de Twitter y subrayó: “No vamos a acompañar ninguna conducta fuera de la Ley y lejos de la transparencia que queremos para nuestro país”.

De esta manera, el partido político retira su apoyo al polémico diputado por Alto Paraná. Pedro Candia, fiscal partidario, solicitó al Tribunal de Conducta del PLRA la expulsión de Portillo.

No renunciará

Este sábado, Carlos Portillo anunció que no dimitirá a su banca. Sostuvo su inocencia y dijo que no huye de la Justicia.

"No existe tráfico de influencia y no amerita, bajo ningún sentido; eso se va a dilucidar y discutir en el ámbito judicial. No voy a renunciar (…) no puedo defraudarle a las 80.000 personas que me votaron", afirmó el legislador, frente a su residencia en Ciudad del Este.

Audios filtrados de Portillo

El 13 de noviembre del 2017 fueron publicados más de 100 audios, en donde queda expuesta la presunta intromisión política en casos judiciales. Carlos Portillo aparece en las polémicas grabaciones.

Portillo conversa con Auda Fleitas de Giménez, procesada por producción de documentos no auténticos y estafa. En el material, el legislador afirma a la mujer que dos camaristas firmaron una resolución a su favor y solo faltaba la firma de Isidro González Sánchez.

Por este caso, el legislador fue imputado por supuesto tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.

Desde hace varios días, un grupo de ciudadanos se manifiesta frente a la residencia del diputado en Asunción, para que presente su renuncia a la Cámara de Diputados.