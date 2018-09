"No existe tráfico de influencia y no amerita, bajo ningún sentido; eso se va a dilucidar y discutir en el ámbito judicial. No voy a renunciar, porque no corresponde. No puedo defraudarle a las 80.000 personas que me han votado en las elecciones generales, hace unos poquitos de meses", aseguró.

Con respecto a las manifestaciones ciudadanas que se realizan desde hace dos días en su contra, exigiendo su renuncia, insistió que no dejará su banca por la movilización de "poca gente". El legislador alegó estar más fuerte cada día porque no hizo nada malo.

"Yo estoy muy tranquilo. Los manifestantes tienen derecho constitucionalmente, toda vez que sean pacíficas, a mí eso no me preocupa. Mi tema judicial está en el ámbito judicial, no estoy huyendo de la Justicia, estoy a disposición para todo lo que hubiere lugar. Yo mismo he solicitado mi desafuero, y mi caso se va a dilucidar en Alto Paraná. Voy a demostrar en el transcurso del proceso mi inocencia", expresó.

Alrededor de 100 personas fueron este sábado hasta la vivienda del legislador, ubicada en el barrio Don Bosco, de Ciudad del Este, y le demostraron su apoyo, informó el periodista de Última Hora Edgar Medina.

Hace dos días es víctima de escraches por parte de ciudadanos, quienes piden su renuncia por estar implicado en supuesto tráfico de influencias.

Este viernes se cumplieron dos días de escrache contra Portillo. La protesta de los ciudadanos se realizó frente a su departamento, en el edificio Aurora, ubicado sobre la calle Presidente Franco y Caballero, de Asunción.

Los ciudadanos piden al legislador que renuncie a su cargo, por estar investigado a causa de una serie de audios filtrados, por los cuales fue imputado por presunto tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.

Portillo dice que se le puede investigar por "empobrecimiento"

El 13 de noviembre del 2017 salieron a la luz más de 100 audios filtrados de unas grabaciones que evidencian la supuesta intromisión política en los casos judiciales tramitados en los tribunales del Alto Paraná. Uno de los casos involucra al diputado Carlos Portillo.

La conversación del diputado Portillo es con Auda Fleitas de Giménez, procesada por producción de documentos no auténticos y estafa. El legislador le dice a la mujer que dos camaristas ya habrían firmado una resolución favorable en su caso y que solamente falta la firma de Isidro González Sánchez.

Al respecto, Portillo mencionó que la señora Auda Fleitas de Giménez, supuestamente, le envió varios mensajes pidiéndole disculpas por todo lo que pasó, porque con eso se está buscando perjudicarlo.

“Ella se está retractando en un acta. Todas las cuestiones técnicas quedan a cargo de mis asesores. Hay varios medios que hablan que somos gente adinerada, lo único que van a encontrar si se investiga son deudas a mi nombre. Siempre dije que por empobrecimiento ilícito lo que me pueden denunciar”, dijo entre risas.

Afirmó no tener cuenta corriente y que todo lo que tiene es gracias a su lucha y a su trabajo.

Otros escrachados

José María Ibañez, ex diputado nacional, había presentado su renuncia, tras la presión de la ciudadanía, que realizó manifestaciones contra la impunidad en el caso conocido como caseros de oro.

Mientras que Óscar González Daher, ex senador nacional, también presentó su renuncia en la Cámara Alta, luego de 22 días de ser escrachado en su residencia, en la ciudad de Luque.

El mismo está implicado en un supuesto caso de corrupción, que se reveló a través de audios filtrados, que demostraba cómo manejaba la Justicia cuando era presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

Desde este jueves también iniciaron los escraches contra el senador Jorge Oviedo Matto, de la Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace), imputado por tráfico de influencia. El legislador anunció que renunciará a su cargo.