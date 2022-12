Senado exhorta a ministro Antonio Fretes a renunciar a la Corte Suprema

El senador Ramón Retamozo, de la Asociación Nacional Republicana, presentó el proyecto de declaración por el cual se retira la confianza al ministro y presidente con permiso de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes. También se lo exhorta a que presente su renuncia.

Retamozo mencionó que el pleno de la Corte Suprema de Justicia pidió su renuncia y que el permiso otorgado es insuficiente y puede considerarse una burla al pueblo paraguayo.

“Solo con su renuncia definitiva la Justicia podrá limpiarse el rostro y recuperar mínimamente su credibilidad”, remarcó el senador.

“Ahora, teniendo en cuenta lo acontecido en la Cámara de Diputados, donde no corrió el pedido de juicio político, el cual correspondía, solicito que esta Cámara de Senadores se pronuncie y exija el pedido de renuncia del ministro Antonio Fretes, quien no puede estar un día más ocupando el cargo que tiene, ya que no goza de notoria honorabilidad como dispone la Constitución Nacional”, expresó.

Aseguró que el caso no debe terminar en su renuncia y que la Justicia debe actuar, empezando por el Ministerio Público ante todas las denuncias que van saliendo a la luz.

El senador Pedro Santa Cruz, del Frente Guasu, señaló que hace tiempo existen denuncias contra el ministro Antonio Fretes. Aseguró que no puede quedarse un minuto más.

El senador Carlos Filizzola, también del Frente Guasu, dijo que es una vergüenza que en la Cámara de Diputados no hayan dado curso al juicio político, cuando hay graves denuncias de corrupción, de tráfico de influencia y vinculación con el crimen organizado de Fretes. “Otra vez un manto de impunidad en la Cámara de Diputados”, remarcó.

Sostuvo que se puede seguir insistiendo en el juicio político y también instando a su renuncia.

El senador Stephan Rasmussen (Patria Querida) adelantó la posición de su bancada a favor del pedido de renuncia y que también acompañaron en la Cámara de Diputados con el pedido de juicio político al ministro. También celebró la declaración del pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Senadores se tratan de hipócritas

El senador cartista Sergio Godoy consideró que la situación del ministro ya es insostenible y que sus propios colegas ya resolvieron pedirle la renuncia por los acontecimientos públicos, que tuvieron su punto de ebullición al descubrirse que su hijo aceptó un mandato para defender a una persona que tenía un proceso de extradición

“Su hijo recibió un contrato porque su papá es ministro de la Corte Suprema de Justicia. Lo que claramente constituye un hecho de uso y abuso de la influencia que pudiera tener”, aseveró Godoy.

El senador también citó un hecho similar en el caso de Carolina Llanes y afirmó que los hijos de ministros son contratados no por sus dotes, sino porque sus padres pueden influir en la Justicia.

Celebró el pedido de renuncia aprobado en la Cámara de Diputados para Fretes y también para Llanes, y dijo que hay mucha hipocresía.

La senadora Desirée Masi cuestionó que hablen de hipocresía los que defienden a la fiscala general del Estado, cuando que en la Fiscalía hay denuncias de corrupción en pandemia, contrabando de la Armada y contra el ex mandatario Horacio Cartes por contrabando.

“La hipocresía de quienes cuando ocupaban otros cargos no salían del Poder Judicial, llevando órdenes del significativamente corrupto (Horacio Cartes), la verdad que ya no me da el cuero para andar aguantando lecciones de supuestas de personas que defienden a fiscales vendidos y bandidos, porque para eso no abren el pico”, despotricó.

La legisladora habló de una “rosca infernal” del Poder Judicial, donde fiscales abren carpetas y no realizan ninguna diligencia, como también ejecutan desalojos cuando la orden era solo ir a mirar plantines.

“Acá resulta que hay gente vinculada al lavado de dinero y al crimen organizado que se pega el lujo de querer dar lecciones, yo no sé a quién, son cómplices de mantener a una fiscala que ha destruido la institución”, finalizó.

Antecedentes del caso

Fretes pidió permiso de su trabajo cuando se desató el escándalo por el contrato que su hijo, Amílcar Fretes Escobar, acordó con Kassem Mohamad Hijazi para trabar su extradición a los Estados Unidos. La suma del contrato fue de USD 368.000.

Hijazi fue acusado por cargos de lavado de dinero y, luego de casi un año de haber sido detenido en Paraguay, fue extraditado a Estados Unidos. El documento sobre el acuerdo entre Hijazi y el hijo de Fretes fue divulgado por el senador del Frente Guasu Pedro Santa Cruz.

El escrito fue firmado en setiembre del 2021 por Sharif Hijazi, el hijo de Kassem Mohamad Hijazi, quien fungió de mandante en el documento, para encontrar una salida jurídica a la extradición. Desde el Colegio de Abogados se pronunciaron al respecto y pidieron la renuncia de Fretes, alegando que se perdió la notoria honorabilidad y se levanta un manto de desconfianza.

Si bien el ministro negó tener conocimiento sobre el caso, llamativamente, durante la sesión de la Corte Suprema del 20 de julio de este año desautorizó ante el pleno, incluyendo a sus hijos, cualquier pedido que se hiciera a su nombre.