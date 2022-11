En principio, la propuesta inicial solo era exhortar la renuncia de Fretes, pero, tras un planteamiento de modificación por parte del colorado Basilio Bachi Núñez, líder de bancada de Honor Colorado, se incluyó también a Llanes.

Durante el debate en la sesión extraordinaria de la Cámara Baja, los parlamentarios lamentaron que el ministro de la Corte no haya sido destituido en su momento por medio del juicio político, pero señalaron que con esto se hace un llamado de atención a todos los representantes de la máxima instancia judicial.

Varios parlamentarios se pronunciaron a favor del proyecto, como el diputado y precandidato a presidente por el Partido Patria Querida (PPQ), Sebastián Villarejo, quien señaló que por "ética" el ministro debe dar un paso al costado.

"Cuidemos el decoro, la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia. Es demasiado importante el rol de la institución. Tienen que tener un exceso de patriotismo. No sigamos en este proceso de decadencia institucional. Necesitamos que quienes lideran la Corte sean ejemplo", afirmó.

"Antonio Fretes es un corrupto", afirma liberal

Por su parte, Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), dijo que “no hay que tener miedo de hablar de los administradores públicos”, ya que si son corruptos "deben ser destituidos y tienen que estar en la cárcel”, haciendo alusión principalmente a Fretes.

“Fretes es un corrupto que con el juicio político teníamos que haberle quitado. Ahora hay un proyecto de declaración, pero eso no cambia. Sin embargo, voy a acompañar”, aseveró, al mismo tiempo de decir que apoyará la exhortación.

Previamente, durante su intervención en la lista de oradores, el liberal llanista Édgar Ortiz dijo que si se va a pedir la destitución o cárcel para algunos corruptos, se debe hacer contra todos los que estén involucrados en hechos de corrupción.

En ese sentido, se refirió a su correligionaria Celeste Amarilla, a quien incluso calificó de “coimera” y dijo que "tiene que estar en la cárcel”. Esto, debido a que la parlamentaria había admitido que realizó pago en el marco de licitaciones sobre merienda escolar.

Bachi Núñez contra Carolina Llanes

Por su parte, el diputado cartista Basilio Núñez propuso aprobar la modificación, pero que se incluya exhortar también la renuncia de la ministra Carolina Llanes, argumentando que dos de sus hijos también ejercen como abogados litigantes en sonados procesos por corrupción y lavado de dinero.

En tanto, el colorado oficialista Carlos Núñez Salinas señaló que el proyecto de declaración no se debe a una cuestión personal, sino que tiene que ver con proteger la Justicia y la credibilidad de la institución. Dijo que concuerda con su par Bachi Núñez e instó al Ministerio Público a que inicie una investigación en contra de Llanes.

Sobre el mismo punto se pronunció Celeste Amarilla, señalando que el hijo de Llanes, Álvaro Rojas Llanes, lleva diversos procesos de ex altos funcionarios por casos de corrupción y personas involucradas con lavado de dinero y narcotráfico.

"Si Amílcar Fretes no hubiera sido el hijo del ministro Fretes, Hijazi no le hubiera buscado como abogado. En este caso, el hermano de Fahd Yamil (presunto narcotraficante) no le hubiera contratado a Alvarito, si no era hijo de Carolina Llanes. Acá no es un problema de Fretes nomás, de droga nomás, de licitaciones dirigidas nomás, acá hay un problema que se llama Partido Colorado", aseveró.

Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional (PEN), afirmó que "si no hay justicia, no puede haber democracia". Señaló que las denuncias contra Fretes no son nuevas, pero que ahora se tienen evidencias, por lo que también acompaña el proyecto de declaración.

El documento fue presentado en la mañana de este miércoles por Carlos Núñez, tras la ola de críticas que recibió Fretes al haber sido vinculado con el procesado por lavado de activos en Estados Unidos, caso que incluso le valió su cargo como titular de la CSJ.

El caso del hijo de Antonio Fretes

Días atrás saltó a la luz un contrato entre Amílcar Fretes, hijo del ministro de la Corte, para presuntamente trabar la extradición de Hijazi a Estados Unidos. Tras esto, Antonio Fretes fue bastante cuestionado y los legisladores señalaron que se trataba de un caso de presunto tráfico de influencias.

Posteriormente, incluso se señaló que Fretes tuvo injerencia vinculada al clan González Daher y se lo relacionó con otros casos. En ese entonces, aún se desempeñaba como presidente de la máxima instancia judicial, pero tras la presión que recibía, renunció a su cargo alegando problemas de salud.

Durante la sesión en Diputados, también debe ser estudiada la interpelación a los titulares del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Omar Pico; de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Sante Vallese, y del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeda.

Entre los polémicos proyectos que también deben analizar están el veto presidencial al proyecto sobre el 100% de las deducciones del impuesto al valor agregado (IVA) y el proyecto para derogar un convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y la Unión Europea (UE).