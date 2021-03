En una entrevista con Monumental 1080 AM, el doctor Derlis León, director de Gestión de Insumos del Ministerio de Salud Pública , mencionó que 340.000 unidades de midazolam no llegaron al país por "motivos de fuerza mayor que alegaron los proveedores" y que los precios del atracurio estás triplicados.

"Hay una provisión discontinua. Hay momentos en que no hay y esas brechas estamos trabajando, de los momentos que no hay. Entre el sábado y domingo nos seguían llegando recetas de colegas que pedían ese medicamento. Pero, es importante mencionar que no dejamos de hacer nada", aseguró.

No obstante, manifestó que entre este jueves y el fin de semana estarán proveyendo ambos medicamentos, que son esenciales para los pacientes internados con Covid-19 en Cuidados Intensivos por coronavirus y que están faltando en los hospitales.

"En ese contexto, mañana vamos a tener 30.000 unidades de atracurio para salvar la situación, también para el fin de semana 300.000 unidades de midazolam. Hoy se bajan al sistema más de 25.000 unidades de midazolam que nos permitirá tener como provisiones en las Terapias Intensivas los siguientes meses", señaló.

En otro momento, agregó que la inyección de estas unidades a los hospitales del sistema público durará entre dos o tres meses y reconoció que hubo una provisión "discontinua" de ambos fármacos, por parte de la cartera sanitaria.

Explicó que, inicialmente, Salud no tenía de dónde adquirir el atracurio porque estaba a precios que superaban lo que establecía la ley como precio referencial. No obstante, afirmó que el miércoles se asumió la responsabilidad de comprar el medicamento a precios muy superiores.

El viceministro de Salud, Julio Rolón, informó el miércoles en una conferencia de prensa que, ante la falta de medicamentos en las Unidades de Terapia Intensiva, la cartera sanitaria iniciará un mecanismo simplificado de compra de fármacos para proveer los insumos faltantes.

Además, salió al paso de las denuncias por falta de medicamentos afirmando que sí están en los hospitales y criticó a las personas que utilizan a pacientes en Terapia Intensiva para buscar protagonismo.

Los funcionarios del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) se manifestaron este miércoles para exigir la provisión de medicamentos por parte del Ministerio de Salud, especialmente para los pacientes graves internados por coronavirus.

En ese sentido, los profesionales se solidarizaron con los familiares, quienes tienen un gasto diario de G. 3 millones en promedio para la compra de los medicamentos que faltan en el sector público.

Precio altos son por la escasez

La doctora Maria Antonieta Gamarra, titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), por su parte, indicó también en Monumental 1080 AM que existe una escasez regional de la materia prima del midazolan y agregó que el alto precio de referencia del atracurio responde al mismo motivo.

Explicó que Dinavisa no regula los precios de referencia de los medicamentos, sino que fija a través de una fórmula el precio de venta al público, que es de la farmacia.

En este sentido, afirmó que en los propios establecimientos farmacéuticos del país existe una escazes de los medicamentos mencionados. "Recorrimos cadenas de farmacias, en zonas de hospitales y estamos viendo que en realidad hay un escases en las farmacias también. Nos acercamos a pacientes y no nos cuentan de dónde compran", añadió.

Los precios de referencia pueden variar por modificación del precio de origen o la fluctuación del dólar, aseguró la directora de Vigilancia Sanitaria.