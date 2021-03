Funcionarios del Ineram se movilizan por la falta de medicamentos

Los funcionarios del nosocomio de referencia de atenciones para casos de coronavirus aseguran que no se cuenta con antibióticos ni drogas para mantener sedados a los pacientes que se encuentran internados en Terapia Intensiva.

Los profesionales salieron frente al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente Juan Max Boettner (Ineram) para manifestarse y expresaron su solidaridad con los familiares de los pacientes, para quienes a diario se genera un gasto promedio de G. 3 millones por la compra de los medicamentos que faltan.

“Hoy, sin insumos no podemos salir a la guerra. Cuando nosotros nos caigamos va a ser la misma historia porque no habrá medicamento. La gente que está afuera pasa hambre. Pedimos que retiren los medicamentos de sedación que existiesen en las farmacias y o que por lo menos ya no se sobrefacture a esta gente”, dijo la enfermera Eva Caje.

La funcionaria del Ineram explicó que hace unos siete meses las ampollas de atracurio estaban a un costo de G. 25.000 cada una en las farmacias privadas y ahora estas firmas elevaron el precio a G. 120.000.

Felipe González, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente, presentó su renuncia el martes. El funcionario aseguró que “llegó al límite” debido a la decepción que le causa que no cuentan con los elementos suficientes.

El Ineram y el Hospital Nacional de Itauguá están colapsados en capital, mientras que en todo el Departamento de Alto Paraná no se cuenta con camas disponibles para pacientes que requieren de Terapia Intensiva.

La cantidad de contagios de Covid-19 sube cada día y se ha sumado el aumento de los internados en centros asistenciales. El reporte diario del Ministerio de Salud Pública dio a conocer 1.051 hospitalizados a causa del virus. De esta cantidad, 261 se encuentran en Terapia Intensiva.