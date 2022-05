¿Qué reclaman los trabajadores paraguayos en su día?

“El Día del Trabajador nos encuentra enfrentando la profundización de la crisis, en el marco de la falta de respuestas del Gobierno ante la inflación galopante, la suba permanente de los precios de la canasta básica familiar y la falta de reajuste salarial”, remarcó el representante de la CCT.

De igual manera, explicó que la falta de un reajuste salarial hace que la crisis de la situación económica la pague el trabajador.

“Una de las principales demandas es el reajuste salarial inmediato, acompañado de medidas como el control de precios de los productos de la canasta familiar”, comentó.

En ese sentido, indicó que el reajuste salarial debe contemplar la pérdida histórica del valor adquisitivo de los salarios que se ha dado en los últimos 20 años al menos y que debe girar en torno al 35%.

“Se hablaba de que se iba a reunir el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), pero hasta ahora están dilatando esa responsabilidad que tiene el Gobierno con la clase trabajadora”, criticó.

En la misma línea, Bernardo Rojas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), advirtió de la amenaza de una huelga general si no se reúne el Conasam para tratar el aumento salarial.

El aumento del que se habla y apoya el sector empresarial es de G. 220.000, pero los trabajadores exigen G. 600.000 para equiparar el salario con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

WhatsApp Image 2022-05-01 at 9.35.22 AM (1).jpeg Los trabajadores realizaron un acto frente al Panteón de los Héroes. Foto: Rodrigo Villamayor

WhatsApp Image 2022-05-01 at 9.35.22 AM.jpeg Los trabajadores de diferentes sindicatos salieron a las calles con pasacalles y banderas para hacer escuchar sus reivindicaciones. Foto: Rodrigo Villamayor.

Aumento de los productos de la canasta básica familiar

López profundizó en la cuestión y mencionó que hay una variación del índice de precios al consumidor (IPC) que llegaría al 10% actualmente.

El IPC es el indicador económico que mide la variación conjunta de los precios de la canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país.

“Le planteamos a este Gobierno y al anterior una mesa para discutir una nueva mesa salarial, donde se aborde el control de precios de la canasta familiar, como también productos estratégicos como el combustible”, expuso López haciendo referencia a la falta de interés de las autoridades para atender los reclamos.

Para evitar que los salarios de los trabajadores pierdan valor adquisitivo, planteó que se aplique una política de escala móvil de los salarios ante la inflación, debido a que el reajuste salarial tarda mucho en aplicarse y se registra una desvalorización histórica de los salarios.

Agregó que es normal escuchar al trabajador quejarse de que apenas se reajusta el salario vuelven a subir los precios de los productos, por lo que el salario siempre está por debajo de la inflación.

A su vez, insistió en que se aplique una política de mayor control y comercialización de los precios de la canasta básica y también de productos como el combustible, que influye fuertemente en los precios, por lo que apoya la decisión de que la Petrolera Paraguaya (Petropar) pueda comprar sin intermediarios y buscar mejores precios, en el marco de las subas relacionadas y las disputas políticas que giran en torno.

Organización de asegurados del IPS para mejores condiciones de salud

El dirigente sindical también resaltó la importancia del mejoramiento de las condiciones de salud del pueblo trabajador y la seguridad social.

“Los asegurados son muy manoseados y creemos que debe cambiar”, expresó ante la situación del Instituto de Previsión Social (IPS) y la atención deficiente que ofrece.

Por último, adelantó que están impulsando una organización de los asegurados ante la situación de penuria que viven los trabajadores, tanto activos como jubilados que deben soportar una deficiencia muy grande en la atención de la salud.

“Decimos que solo si se organizan en su carácter de asegurados y tengamos fuerza vamos a poder cambiar y mejorar en algo la atención de la salud”, finalizó.

Tasa de desempleo en Paraguay

La ministra de Trabajo, Carla Bacigalupo, explicó a Última Hora que se tiene una tasa de 6,8% de desempleo al cierre del 2021, menor que la del 2020, con 59.000 personas más ocupadas, 1.467 menos desocupados y 57.000 personas menos subocupadas.

“Aumentaron los niveles de empleo en Paraguay y bajó ostensiblemente los niveles de subocupación”, detalló.

“El cierre del último trimestre del 2019 se tenía una tasa del 5,7% y hoy se tiene una tasa del 6,8%, por lo que se estaría a 1% de recuperar los valores prepandémicos”, explicó.

El total de personas desocupadas es de 256.000 y las subocupadas es de 173.000, con los niveles más bajos en los últimos 5 años en este segundo grupo.

De los 52.000 que salieron de la inactividad, 38.000 lograron ocuparse y también se tuvo una fuerza del trabajo de más de 72.000 personas en edad de trabajar.

Bacigalupo sostuvo que se tuvo una recuperación con respecto al 2020 y que Paraguay registra una de las tasas más bajas de desempleo de la región, con 6,8%, solo por detrás de Bolivia con 5,7% y por delante del resto de los países que giran en torno al 7%.

El aumento de la ocupación, explicó, se dio en el sector asalariado, con 58.000 más en la diferencia interanual e incluso se tuvo una reducción de más de 5.000 funcionarios públicos.

Calificar mano de obra paraguaya

La ministra dijo que se debe avanzar en calificar la mano de obra paraguaya en los oficios técnicos altamente requeridos por el mercado, por lo que están impulsando un cambio de matriz educativa.

“Paraguay necesita hoy muchos más mandos medios técnicos altamente calificados que egresados universitarios. Mientras Paraguay siga generando a grandes escalas egresados universitarios y no aloja toda su propuesta formativa a las necesidades reales del mercado de trabajo, estos números no van a poder bajar ostensiblemente”, remarcó.

En ese sentido, indicó que se apunta a sacar mandos medios calificados en oficios sobre manejos de máquinas pesadas, construcción, mecatronización y automatización, que es hacia donde va el mercado de trabajo.

También propone que las universidades y centros de educación superior saquen más mandos medios a nivel país y no tantos egresados universitarios que no puede absorber el mercado paraguayo.

“Queremos que las universidades y los institutos técnicos se sumen a nosotros, porque en forma masiva vamos a formar esos mandos medios técnicos e incluso los universitarios que hoy no tienen trabajo puedan tomar una tecnicatura y paliar la falta de empleo”, afirmó.

Trabajo informal

La ministra especificó que el mercado del trabajo en Paraguay está conformado por 3.400.000 personas y que de ese número; 2 millones son asalariadas y 1.285.000 trabajadores independientes, es decir informales por no cotizar en la seguridad social, pese a que tributen ante la Subsecretaría de Estado de Tributación.

Explicó que en Paraguay no es obligatorio cotizar al Instituto de Previsión Social para los independientes y este sector no ve una ventaja de cotizar al instituto, por lo que están trabajando en una ley para incluir el seguro de desempleo de seis meses y aportes diferenciados para las mipymes, que concentra el 75% del empleo en el país y concentra la mayor informalidad.

“Estamos trabajando en una propuesta de ley que incluya a los independientes y puedan soportarla en carga, queremos fomentar el empleo, porque no se pueden establecer tasas que no puedan pagar”, aseguró.

Sobre la contraprestación del IPS, manifestó que se debe mejorar, ya que los trabajadores independientes y muchos también asalariados no están interesados en cotizar porque no ven las ventajas o no tienen un IPS en su ciudad.

“Si una persona cotiza, le sale jubilación y además tiene un seguro de desempleo, eso va a ser un gancho”, presagió.

Reajuste salarial

La ministra fue firme al decir que la ley nacional establece claramente el procedimiento para el reajuste salarial y que se revisa en los meses de mayo y junio y empieza a regir el 1 de julio, pero que estima que la variación interanual va a ser una de las más altas de los últimos años, ya que la tasa inflacionaria está elevada.

Sobre la pérdida del poder adquisitivo, aseguró que la clave está en construir una política salarial, que no incluya solamente la variación interanual del salario mínimo, que es una de las herramientas más importantes, pero también hay como el acceso a la vivienda, el transporte y el cuidado de los precios de la canasta básica, "para no decir control".

“Para el Ministerio de Trabajo es crucial y nosotros le planteamos el Equipo Económico Nacional y al Ministerio de Industria y Comercio trabajar en una política salarial que tenga estos tres aspectos fundamentales, vivienda, transporte y canasta básica, además de cumplirse el reajuste del salario mínimo”, manifestó.

Entre otras cosas, afirmó que hay más trabajadores que ganan más del salario mínimo y que Paraguay ya superó el salario mínimo, debido a que es una base y ya no un techo.

La encargada de la cartera de Estado explicó que 355.000 trabajadores cobran el mínimo y 781.000 ganan más que esto. No obstante, reconoció que hay 799.000 personas que ganan menos que el salario mínimo en el país, dentro del ámbito formal.