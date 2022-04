Centrales urgen a Conasam a que decida el reajuste salarial

Los representantes sindicales de los trabajadores enviaron un ultimátum para urgir que se reúna el Consejo Nacional de Salario Mínimo (Conasam), para tratar de una vez el aumento del sueldo mínimo legal vigente, caso contrario amenazan con una huelga general. Los sindicalistas exigen un aumento de G. 600.000, que alegan sería el monto ideal para equiparar el salario con la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Bernardo Rojas, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) expresó que la solicitud de los representantes de los trabajadores se sustenta en que el Banco Central del Paraguay (BCP) reconoció que el nivel de inflación acumulada en el país superó el 10%, con lo que corresponde dicho aumento. “Ellos (el gobierno y los empresarios) quieren dar G. 220.000 para todos, pero nosotros pedimos G. 600.000 que es el monto que, nos parece, se debe reajustar el salario mínimo. Sabemos que el BCP reconoció que hay una inflación de más del 10%, pero a nosotros no nos convence ese monto, por lo que estamos esperando a ver qué pasa”, señaló Rojas. Agregó que están negociando el reajuste, y sí no hay ninguna respuesta recurrirán a “una medida más fuerte”, porque asegura que ya no se justifica tanta espera, porque “la gente no soporta más”, indicó.