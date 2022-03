Organizaciones sindicales piden un reajuste de G. 600.000 al salario mínimo

"Las organizaciones sindicales estamos pidiendo por lo menos G. 600.000 en vista de que hay gran variación de los precios de la canasta familiar. Se habla de un aumento del 30% en frutas y verduras", informó el representante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Víctor Insfrán.

Argumentó que vieron esos montos teniendo en cuenta el costo de vida. "Estamos apelando al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, para ver si se anima a dar por primera un aumento real al salario mínimo", mencionó.

Nota relacionada: Gremios de trabajadores piden a Conasam estudiar reajuste de salario mínimo

Agregó: "La situación es muy sencilla. Si no hay consumidor, los comercios y las empresas no venden. Si la gente no tiene dinero en el bolsillo, la gente no compra. Eso es lo que queremos que los empresarios entiendan: Si la gente tiene dinero en su bolsillo, lógicamente la economía se dinamiza", explicó.

Respecto a la versión de que la inflación sería transitoria, señaló que no hay forma de que los precios bajen y que por el contrario, van a seguir subiendo los precios de cara a la Semana Santa, temporada en que normalmente los precios suben.

"La ley prevé dos formas de aplicar el ajuste automático. Uno es al llegar el 30 de mayo, donde se ve qué variación tuvo y se concede. La otra, es que la variación de costo de vida constatada por el Banco Central supere el 10%, o sea, que la variación económica sea sustancialmente comprobable. En este caso, las variaciones son evidentes, ya que los precios subieron", afirmó Insfrán.

También puede leer: Centrales sindicales convocan a huelga general para el 2 de mayo

El Conasam prevé recibir esta semana la remisión del informe del Banco Central del Paraguay (BCP) respecto a la inflación. Según la banca matriz, actualmente, el acumulativo del índice de precios al consumidor (IPC) en nuestro país es de 9,3%. Una vez que se tenga el informe, en 24 a 48 horas convocará a reunión del Consejo.

Huelga de trabajadores sigue en pie y será apoyada por campesinos

Insfrán comentó que la huelga de trabajadores está cada vez más fuerte. "Hoy estuvimos hablando con los campesinos que están en la ciudad y están comprometidos a apoyar la huelga del 2 de mayo", adelantó.

El sindicalista indicó que entre los principales reclamos está la derogación a la ley cooperativa de trabajo, la situación de desprotección en la que se encuentran los trabajadores de plataformas y deliverys, la libertad sindical, la contratación colectiva, la renuencia del empresariado a respetar las leyes de sus trabajadores, el aumento del costo de vida en el país, y la problemática de la seguridad social.

Trabajadores de Hacienda también piden aumento de salario

Días pasados el Sindicato de Profesionales del Ministerio de Hacienda (Sifupromh) solicitó la instalación de una mesa de trabajo para negociar un reajuste salarial al plantel de la cartera.

Según el documento enviado al ministro Óscar Llamosas, Hacienda es una institución modelo con técnicos muy capacitados, pero han pasado diez años desde el último reajuste, a contramano de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

En ese tiempo, agrega la nota, ha habido una inflación acumulada del 38%. Señalan que hay una "desmoralización" en los funcionarios y alegan que un aumento acorde haría que los resultados sean mejores.