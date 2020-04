El medio ubica a Paraguay entre los países que cometieron abusos policiales para hacer respetar la cuarentena por el coronavirus.

"Desde la violencia hasta la humillación y los atentados contra la dignidad humana, en algunos países, la policía ha mostrado una gran brutalidad al imponer el aislamiento. Los niños no se salvaron", señala el artículo y a continuación relata casos de distintas partes del mundo, como en India donde además de agresiones, las personas que fueron detenidas en la calle recibieron humillaciones y otros tipos de castigos.

Embed Ces pays où la police va trop loin pour faire respecter le #confinement.



En #Inde , des policiers ont aspergé de produit à base de javel des travailleurs migrants.

Au #Népal , des hommes ont été enfermés dans une cage en pleine rue.#Covid19



https://t.co/ViHZoZFnps pic.twitter.com/RP82IuplFf — L'Obs (@lobs) April 17, 2020

"En Paraguay, se han utilizado métodos similares e incluso alentados por las autoridades. De hecho, policías han sido felicitados por el Ministerio del Interior 'por su creatividad' luego de haber sido filmados cuando obligaban a un hombre a saltar y levantar los brazos por haber salido (a la calle)", menciona la revista de actualidades francesa creada en 1964.

Lea más: Fiscalía solicita informes tras procedimiento del Grupo Lince

En ese sentido, el artículo cita casos como los de Filipinas o Kenia, donde la fuerza coercitiva fue contraproducente para el distanciamiento social por el Covid-19.

"La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha recordado a los estados que la respuesta a la pandemia debe ser 'proporcionada y no discriminatoria'. De hecho, a menudo son los sectores más pobres, que no pueden permitirse el lujo de dejar de trabajar o no pueden permanecer en un espacio estrecho y poco saludable, quienes sufren esta violencia", indica la nota.

Sobre el punto, la revista apunta a que las restricciones a las libertades se están acumulando para combatir el coronavirus. y que existe un temor de varios sectores a que estas restricciones excepcionales no sean tan temporales.

Euclides Acevedo alabó castigos del Grupo Lince

Tras la difusión de videos donde agentes del Grupo Lince castigaban a personas que estaban en la calle durante la cuarentena, en su primera reacción el ministro del Interior, Euclides Acevedo, trivializó los hechos en una conferencia de prensa e incluso alabó la “creatividad” de los policías para aplicar un “correctivo” a los que incumplen con las normas de emergencia sanitaria.

Nota relacionada: Acevedo pide disculpas por comportamiento del Grupo Lince durante la cuarentena

No obstante, el secretario de Estado posteriormente tuvo que salir a pedir disculpas en nombre del Grupo Lince de la Policía, aunque señaló que se cometieron "excesos, no abusos".

Le puede interesar: Denuncian abuso policial en las detenciones durante cuarentena

En algunos videos, los policías obligaban a hacer ejercicios conocidos como "payasitos" a transeúntes. En algunas filmaciones, incluso, se observó violencia física por parte de los uniformados.