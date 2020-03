Paraguaya en Italia insta a cumplir con cuarentena por el coronavirus

"Respeten la cuarentena, quédense en sus casas. Esto es un sacrificio que estamos haciendo todos, pero puede ser peor si no lo hacemos y si no cumplimos con las recomendaciones sanitarias", afirmó en contacto con Monumental 1080 AM.

Ella es profesora y periodista, tiene dos hijas, una de 4 y otra de 8 años. Desde el 4 de marzo están totalmente encerrados cumpliendo con la cuarentena, pero pese a ser una situación difícil, relató que tratan de distraerse haciendo cosas dentro de la casa.

El Gobierno italiano tomó precauciones para frenar el virus imponiendo severas medidas de prevención como la cuarentena obligatoria. La compatriota dijo que la multa por no respetar las normas sanitarias es de 5.000 euros, alrededor de G. 30 millones.

Además de los casos de Covid-19, Lourdes mencionó que también hay casos de influenza y cuadros respiratorios. "El frío volvió, pese a que ya estamos en primavera y hay muchos casos de influenza", agregó.

En otro momento de la entrevista contó que en la zona Norte de Italia no se respetaron las medidas de aislamiento social y que por ese motivo el virus se esparció de forma rápida.

"En la zona del Norte no se respetó con la cuarentena, decían que no les iba a tocar y ya eran asintomáticas. Al recorrer esparcieron el virus", indicó.

Desde el 9 de marzo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, dio una serie de restricciones de movimientos sociales en todo el país para contener la difusión del virus.

Italia afronta una semana crucial porque debe saber si las restricciones de movimientos sociales impuestas hace dos semanas –tiempo medio de la incubación del coronavirus– tienen efecto en la pandemia que atraviesa el país.

La región más afectada sigue siendo Lombardía, en el Norte, donde han fallecido 3.776 personas y 18.910 siguen enfermas, de estas 8.461 en aislamiento domiciliar, 9.266 hospitalizadas con síntomas y 1.183 en cuidados intensivos.