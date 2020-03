Embajador en Italia afirma que el aislamiento es la única arma contra el Covid-19

Ante esa situación, el embajador paraguayo en Italia, Roberto Melgarejo, describió que para el país europeo fueron semanas negras, muy difíciles de sobrellevar y con un sistema sanitario totalmente sobrepasado.

Por esa razón, el diplomático pidió a todos los paraguayos respetar el paro sanitario, no salir de las casas y cumplir con la cuarentena como corresponde, ya que es la única arma con la que podemos frenar la propagación del Covid-19.

"No hay vacunas, no hay medicamentos, la única alternativa es quedarnos en nuestras casas y respetar la cuarentena, van a sufrir nuestros amigos, nuestros familiares, nuestra gente va a morir. No entiendo cómo no se dan cuenta", afirmó a radio Monumental 1080 AM.

Contó que en el Norte de Italia la situación es desesperante y "que lo único que ahora queda es rezar y dar fuerzas al personal de blanco".

"Es importante que la ciudadanía entienda que esto es una situación no vivida antes y que nos convoca a estar en cuarentena", insistió el diplomático.

En otro momento de la entrevista informó que no se registra el fallecimiento de ningún paraguayo en Italia.

Desde el 9 de marzo, el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, anunció una serie de restricciones de movimientos sociales en todo el país para contener la difusión del virus.

Además, pidió a todos los italianos que se quedaran en sus casas y solo salieran en casos de extrema necesidad, como trabajar o hacer las compras.

El Palacio de López se cubrió el lunes con los colores de la bandera italiana como muestra de solidaridad con el país europeo, que lamenta más de 6.000 muertes a causa del Covid-19.