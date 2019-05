Mario Abdo pide a la Corte Suprema independencia y seguridad jurídica

Sin embargo, el titular de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón, horas más tarde salió al paso de los cuestionamientos al respecto.

“La verdad fue una cuestión absolutamente sorpresiva. Yo recibí la comunicación esta mañana, y lo primero que hice fue comunicar (…). De ninguna manera queremos que esto se maneje con reserva”, explicó a los medios.

Nota relacionada: Mario Abdo realiza una visita hermética a la Corte

Señaló que en la reunión se abordaron múltiples aspectos, principalmente el de la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica.

“Él hizo hincapié en eso diciendo que tenemos que cuidar a como dé lugar la independencia del Poder Judicial, la seguridad jurídica, que no haya la más mínima duda de que los fallos que dicta el Poder Judicial sean consecuencia del convencimiento jurídico de los magistrados, y que no influya ningún otro tipo de elemento en los juicios”, remarcó.

Acotó que la visita tuvo una larga duración, “más de lo que estuvo prevista antes”, debido a que el mandatario tuvo una exposición bastante extensa, además de que cada ministro tuvo la oportunidad de hacer referencia sobre lo señalado por Mario Abdo.

Te puede interesar: Plenaria de la Corte se transmite en vivo

Jiménez Rolón fue abordado sobre el porqué no se transmitió la reunión como lo hacen con las sesiones del pleno, y añadió que no se hizo puesto que no era una sesión como tal, además de que se estimó en principio que fuera “mucho más breve”.

Abdo Benítez realizó una visita de cortesía a los miembros de la máxima instancia judicial alrededor de las 9.30, antes de que se iniciara la sesión ordinaria de la Corte.

A parte del presidente de la Corte, estuvieron presentes Luis Benítez Riera, Miryam Peña, Antonio Fretes, Alberto Martínez Simón y César Garay Zuccolillo. Se ausentaron Gladys Bareiro, cuyo motivo se desconoce, y Manuel Candia, quien anunció un viaje.

Leer más: Mario Abdo resalta que se está recuperando la confianza en la Fiscalía

Posteriormente, el jefe de Estado compartió un tuit en el que expresó su deseo de lograr una mejor coordinación con los poderes del Estado.

La semana pasada, el jefe de Estado también se trasladó hasta la sede del Ministerio Público, y en aquella ocasión el propio Mario Abdo anunció que fue hasta la institución para destacar el trabajo del órgano tras los últimos operativos realizados.