Infructuosa búsqueda de Dahiana Espinoza en tres allanamientos

La comitiva fiscal-policial realizó los allanamientos en simultáneos que finalmente no arrojaron ningún rastro de Dahiana Espinoza , desaparecida desde el el viernes 18 de setiembre pasado en la ciudad de J. Augusto Saldívar, Departamento Central.

El primer operativo se realizó en un local de eventos denominado Cambuchi, ubicado a una cuadra de la ruta PY01, en la ciudad de Itá, en donde bomberos voluntarios inspeccionaron un pozo de agua, informó Telefuturo.

Los intervinientes también allanaron una vivienda ubicada en la ciudad de J. Augusto Saldívar, que era alquilada hasta hace tres meses por un amigo de Joel Guzmán Amarilla, pareja de la mujer y principal sospechoso de su desaparición.

En la mencionada residencia se realizó una excavación en una de las piezas, sin éxito ya que no se hallaron evidencias que guarden relación con el caso.

Los investigadores también verificaron una laguna en un terreno baldío en la ciudad de Guarambaré, en donde no se pudo avanzar por mucho tiempo por que cayó la noche y la búsqueda continuará en el lugar este jueves desde tempranas horas.

La fiscala Daysi Sánchez manifestó que mientras no tengan el cuerpo no saben si está viva o muerta, por lo tanto todas las informaciones son válidas en la investigación, por lo que no quieren descartar su búsqueda en ningún lugar.

Agentes del Departamento de Homicidios y de Investigaciones obtuvieron datos de inteligencia sobre el posible hallazgo del cadáver de la mujer en los sitios allanados.

El caso

La joven Dahiana Espinoza está desaparecida desde el viernes 18 de setiembre pasado y pese a las intensas búsquedas que ya se realizaron aún no pudo ser localizada.

El principal sospechoso de su desaparición es su pareja Joel Guzmán Amarilla, quien está recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú tras haber sido imputado por violencia familiar.

Durante la investigación se realizó un intenso operativo de trabajo de excavación en el interior de un pozo, en J. Augusto Saldívar, luego de que el principal sospechoso de la desaparición haya confesado, de manera extraoficial según la Policía, que arrojó el cuerpo de su pareja en el lugar.

Pese a la intensa búsqueda, los bomberos voluntarios no hallaron los restos de la joven en la fosa.

En comunicación con Última Hora, la fiscala Daisy Sánchez mencionó que en esta causa aún hay elementos que deben ser analizados y explicó que las muestras de ADN de los padres de Dahiana serán cotejadas con las de la sangre encontrada el la vivienda de la joven. Estas siguen siendo analizadas.