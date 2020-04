Incautan 17 embarcaciones clandestinas en Ciudad del Este

Las embarcaciones no cuentan con registro, matrícula, ni propietarios y son utilizados para realizar contrabandos y traficar drogas a través del río Paraná.

Las embarcaciones no cuentan con registro, matrícula, ni propietarios y son utilizados para realizar contrabandos y traficar drogas a través del río Paraná por puertos clandestinos. Con estos nuevos procedimientos, suman 60 botes incautados en lo que va del año.

El comandante de la Marina, Walter Díaz, manifestó en conversación con un medio local que la Prefectura General Naval, a través de su policía fluvial del Área Naval del Este, desarrolla varios controles.

"Todas las embarcaciones que estaban en la ribera del agua fueron demoradas, estas embarcaciones no tienen autorización para estar en el agua y más aún en esta época en que el decreto presidencial prohíbe el tránsito de personas, no hay navegación ni pesca deportiva", expresó.

Mencionó que muchas de ellas no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas y no tienen registro ni matrícula, porque las personas no quieren ser responsables por si sean sorprendidas cometiendo actos ilícitos.

Explicó que este miércoles en un procedimiento se percataron que las personas sumerjen las embarcaciones y llevan en motores por la barranca a las casas que están próximos.

"Personal de buzos del Área Naval del Este pudo reflotar dos y finalmente trajimos cuatro embarcaciones así del sector de San Miguel y están retenidas", afirmó.

El comandante dijo que ya fueron detenidas entre las zonas de Tres Fronteras y Remansito más de 10 personas por no cumplir la cuarentena sanitaria, ante la pandemia del coronavirus, todos ellos con procedimientos fiscales.

Aseguró que se redoblará los esfuerzos con todo el personal y los medios que tiene la Armada Paraguaya y no permitirán que ninguna embarcación sea el medio para transportar personas, mercaderías ni cometer algún tipo de delito que pueda atentar contra el esfuerzo que realiza el Gobierno para evitar la propagación masiva del Covid-19.

