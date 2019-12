Harms cree que Riera salió porque sintió que no iba a ser el elegido

Tanto Harms como Basilio Núñez mantuvieron comunicación este jueves con Monumental 1080 AM, y dieron sus puntos de vista con relación a la salida de Riera, quien optó por alejarse del cartismo.

Este miércoles, el ex ministro de Educación confirmó su alejamiento de la facción colorada liderada por el ex presidente de la República Horacio Cartes, afirmando fuertes críticas hacia sus ex colegas del movimiento. Además, expresó su intención de pugnar por la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en las internas del año que viene por su propio sector, Dignidad Republicana.

En ese sentido, Harms señaló que “probablemente él tuvo la sensación de que no iba a ser elegido (como candidato por Honor Colorado) y decidió salir”.

Además, añadió que en el Senado muchas veces él tenía su “propia hoja de ruta”, que no era afín a la bancada cartista. Descartó que fuera porque haya figuras “cuestionadas” dentro del Partido Colorado. “Esa historia de que no quiere juntarse con los que tienen antecedentes o causas me parece una excusa”, lanzó.

El diputado Basilio Núñez, por su parte, admitió que Enrique Riera salió de Honor Colorado “para trabajar como uno de los precandidatos (de la Junta)”. Dijo que el movimiento “es una constelación de estrellas” y que algunos se apresuran en candidatarse. “No lo digo directamente sobre él, pero creo que era uno de los motivos”, agregó.

Negó que haya diferencias entre los dos y mencionó que se iniciaron juntos en la política.

No obstante, así como Harms, Bachi Núñez refirió que sobre las candidaturas en Honor Colorado todavía no se habló a profundidad. Núñez incluso aseveró que si a él le preguntan quién tiene que ser el presidente del partido, debe ser Horacio Cartes, y si no es él, Pedro Alliana, el actual presidente de la ANR y titular de la Cámara de Diputados.