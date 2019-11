Diputado insistirá con proyecto para incluir a clubes en control de Seprelad

El diputado liberal Édgar Acosta explicó que ya había presentado el proyecto de ley con el fin de incluir a las instituciones deportivas en el control de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), por supuestos pagos bajo la mesa a jugadores de fútbol, pero que no fue siquiera tratado por sus colegas.

En ese sentido, dijo que los presidentes de clubes fueron invitados en el año 2016 a participar de una audiencia pública, pero que el único club que mandó un representante fue Sol de América, "después a nadie le importó".

Lea más: Denuncian por estafa a ex dirigentes del Luqueño

Entre tanto, señaló que ni el entonces ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, se presentó, mientras que en otra ocasión manifestó no estar de acuerdo con el proyecto. “La primera vez en mi vida que estaba escuchando que alguien de control no quiere una herramienta”, remarcó.

Así también, refirió que con esa excusa sus colegas empezaron a llevar el proyecto al último orden del día o posponiendo su tratamiento por siete, 15 o 30 días.

El legislador manifestó a un medio local que ahora que se está volviendo a hablar sobre el tema y que reflotará el proyecto esta semana.

De la misma manera, aclaró que no está en contra de que un empresario le pague de su bolsillo más dinero a un futbolista, pero que hay que estar seguros de que el dinero no sea ilícito o haya aportado al impuesto a la renta.

Dos socios del Club Sportivo Luqueño habían presentado ya en el mes de abril una denuncia por lavado de dinero y estafa contra el comité ejecutivo de la institución deportiva, por la supuesta compra y venta de jugadores que nunca jugaron en Luque.

Recientemente fueron detenidos el ex presidente del club Sportivo Luqueño y ex presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Ramón González Daher, y su hijo, Fernando González Karjallo, también ex presidente del club, quienes fueron procesados por lavado de dinero y en el caso del primero también por usura.

Entérese más: Abogado de víctimas revela cómo operaba Ramón González Daher

Otros altos dirigentes deportivos también fueron investigados por la Justicia, entre ellos Juan Angel Napout, ex presidente del club Cerro Porteño, de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), quien fue condenado en Estados Unidos a nueve años de prisión por el cobro de alrededor de USD 10 millones en concepto de coima.

Otro de los investigados por la Justicia de Estados Unidos fue Nicoláz Leoz, quien se desempeñó como presidente del Club Libertad, la APF y la Conmebol, en esta última institución estuvo por 27 años y solo renunció luego de las denuncias de corrupción. No obstante, Leoz falleció a los 91 años y sin haber sido extraditado a Estados Unidos.